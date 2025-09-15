La Policía atribuye la explosión en Vallecas a una fuga de gas en un bajo reconvertido en vivienda

La Policía Nacional apunta a una acumulación de gas en un bajo como causa de la explosión que se ha registrado este fin de semana en un edificio del distrito de Puente deVallecas, en Madrid. En un principio se sospechaba de un bar cercano, pero los investigadores han confirmado que el foco estaba en un local que ha sido reconvertido en vivienda donde se estaban realizando obras.

El suceso ha dejado un fallecido y varios heridos. La víctima mortal, que era un hombre colombiano de 52 años, se encontraba trabajando en el bajo en el momento en el que se produjo la explosión. Según han confirmado los agentes, fue en ese espacio en el que se produjo la acumulación de gas que terminó provocando el suceso.

En un primer momento, las hipótesis apuntaban al bar que está situado en el mismo edificio, pero las pruebas que se han recabado han llevado a los investigadores a descartar esta primera versión y a centrar toda su atención en el local que estaba siendo reconvertido en vivienda.

La onda expansiva producida por la explosión destrozó varias plantas del inmueble, provocó el desalojo de los vecinos y causó daños materiales en la zona. Los equipos de bomberos y emergencias intervinieron de forma inmediata y trabajaron durante horas para poder asegurar la estructura total del edificio.

Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para llegar a determinar cómo se produjo la fuga de gas y por qué no fue detectada a tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com