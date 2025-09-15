Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

La Policía atribuye la explosión en Vallecas a una fuga de gas en un bajo reconvertido en vivienda

Los investigadores han descartado que el origen de la explosión estuviera en el bar que se había señalado inicialmente.

Imagen del bar en Vallecas tras la explosi&oacute;n

Imagen del bar en Vallecas tras la explosiónEuropa Press

Publicidad

Natalia López
Publicado:

La Policía Nacional apunta a una acumulación de gas en un bajo como causa de la explosión que se ha registrado este fin de semana en un edificio del distrito de Puente deVallecas, en Madrid. En un principio se sospechaba de un bar cercano, pero los investigadores han confirmado que el foco estaba en un local que ha sido reconvertido en vivienda donde se estaban realizando obras.

El suceso ha dejado un fallecido y varios heridos. La víctima mortal, que era un hombre colombiano de 52 años, se encontraba trabajando en el bajo en el momento en el que se produjo la explosión. Según han confirmado los agentes, fue en ese espacio en el que se produjo la acumulación de gas que terminó provocando el suceso.

En un primer momento, las hipótesis apuntaban al bar que está situado en el mismo edificio, pero las pruebas que se han recabado han llevado a los investigadores a descartar esta primera versión y a centrar toda su atención en el local que estaba siendo reconvertido en vivienda.

La onda expansiva producida por la explosión destrozó varias plantas del inmueble, provocó el desalojo de los vecinos y causó daños materiales en la zona. Los equipos de bomberos y emergencias intervinieron de forma inmediata y trabajaron durante horas para poder asegurar la estructura total del edificio.

Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para llegar a determinar cómo se produjo la fuga de gas y por qué no fue detectada a tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Jucil carga contra Pedro Sánchez por apoyar las protestas en La Vuelta y reclama responsabilidades por el "espectáculo bochornoso"

Altercados en la vuelta ciclista.

Publicidad

Sociedad

Detenidos en Galicia en una operación contra el narcotráfico

Incautadas más de 3 toneladas de cocaína en A Coruña que habrían llegado en narcosubmarino

Los escombros del bar de Vallecas en el que tuvo lugar una explosión de gas

Encuentran un segundo cadáver entre los escombros tras la explosión de gas en Vallecas

Encierro toros

VÍDEO: dos toros destrozan brutalmente un coche al escapar del encierro en Guadalajara

La calle Gran Vía de Madrid
Última hora

Un hombre ensangrentado se atrinchera en plena Gran Vía y amenaza con explotar varias bombonas de butano

Imagen del bar en Vallecas tras la explosión
Madrid

La Policía atribuye la explosión en Vallecas a una fuga de gas en un bajo reconvertido en vivienda

Pedro Almodóvar participa en la concentración promovida por 'Artistas con Palestina'
CONCENTRACIÓN

Almodóvar, sobre la "barbarie" en Gaza: "Los políticos tienen que prestar atención a los ciudadanos"

El director de cine, Pedro Almodóvar, acude a la concentración en Sol donde se han leído los nombres de los niños gazatíes asesinados. Asegura que es "insoportable" levantarse cada día y ver las imágenes de Gaza.

Golpe al 'top manta' en Cataluña
Falsificaciones

Golpe al 'top manta' en Cataluña con más de 139.000 artículos incautados por valor de 26 millones de euros

La Guardia Civil detiene a 2 personas y hay más de 100 investigados en varias operaciones. “Se trata de grupos de crimen organizado, mafias que vienen a hacer la ‘temporada top manta’”, aseguran los agentes.

Uno de los agresores dejó a la monitora inconsciente con la técnica del "mata león"

Brutal agresión a una educadora social de un centro de protección menores de Huelva: "Sigue dolorida y en estado de shock"

La llegada de un cayuco a El Hierro

Más de 270 migrantes llegan a Canarias en tres cayucos

Atropello en Calpe, Alcante

Muere una bebé de 20 días y su madre queda grave con una pierna amputada después de que un coche cayera cuesta abajo en Calpe

Publicidad