El 'frutero de Valdeavero' acepta 98 años de cárcel por abusos a menores pero no pide perdón

El conocido como 'frutero de Valdeavero' ha aceptado este martes una condena de 98 años de prisión tras reconocer los hechos de los que se le acusaba: agresiones sexuales cometidas contra diez menores de edad en la localidad madrileña. A pesar de la gravedad de los delitos y al sufrimiento causado, el procesado ha evitado pedir perdón a las víctimas y a sus familias, limitándose a aceptar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Durante el juicio, que ha despertado una gran expectación mediática y vecinal, la Fiscalía presentó pruebas concluyentes que demostraban un patrón de abuso sistemático a lo largo de varios años. Los menores, de entre ocho y trece años, fueron engañados mediante regalos y promesas de favores en la frutería donde trabajaba el acusado. El tribunal ha considerado acreditado que el hombre aprovechó su posición de confianza en el pueblo para acercarse a los niños y perpetrar los abusos.

La condena contempla no solo los años de cárcel, sino también la prohibición de acercarse a las víctimas y a sus familias, así como una compensación económica destinada a reparar en parte el daño psicológico sufrido. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares coinciden en que ninguna indemnización puede borrar el trauma causado por el acusado madrileño, conocido como el Toba.

El acusado no ha pedido perdón

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en sala ha sido la ausencia de arrepentimiento. El acusado no se dirigió en ningún momento a los menores ni a sus padres, ni expresó voluntad de disculparse. Su defensa explicó que su aceptación de la condena buscaba evitar un proceso judicial más largo y doloroso, pero la actitud fría y distante del procesado ha provocado indignación entre las familias presentes.

Con la sentencia, el caso se cierra en lo jurídico, pero abre un largo camino de recuperación emocional y psicológica para las víctimas. Asociaciones de protección de la infancia han reclamado mayores medidas de prevención y detección temprana de abusos en entornos rurales, donde el tejido social cercano puede dificultar la denuncia. El nombre del 'frutero de Valdeavero' queda marcado como ejemplo de cómo un agresor puede camuflarse tras la apariencia de vecino ejemplar, mientras las víctimas luchan ahora por rehacer sus vidas.

