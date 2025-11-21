Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia el 28 de noviembre

Murcia ha elegido a una figura de fama mundial para inaugurar su Navidad. Richard Gere será el encargado de activar el Gran Árbol de la Plaza Circular el próximo 28 de noviembre, coincidiendo además con el 1200 aniversario de la ciudad. La elección del actor se produce durante su visita a la Región para participar en un acto de la fundación Hogar Sí, con la que colabora desde 2015 en la lucha contra el sinhogarismo.

La presencia de Gere se suma a una tendencia creciente entre las ciudades españolas por incorporar rostros relevantes a sus celebraciones navideñas. Si Vigo presume del tamaño de su árbol, Murcia apuesta por la proyección internacional de una leyenda de Hollywood para uno de los momentos más esperados del año.

Un vínculo sólido con España y las causas sociales

Gerellegará a Murcia acompañado de su familia tras pasar por Madrid, donde presentará el documental 'Lo que nadie quiere ver', promovido por Hogar Sí. Su relación con España es estrecha, tanto por su matrimonio con Alejandra Silva como por su compromiso en campañas que denuncian la falta de vivienda y buscan poner fin al sinhogarismo en 2030.

La fundación subraya la implicación personal de ambos. Él comenzó su apoyo en 2015 tras vivir varios días en la calle para comprender la realidad de quienes no tienen hogar; ella se sumó tras conocer de primera mano testimonios de personas afectadas. Ambos protagonizan la campaña "Es posible acabar con el sinhogarismo para 2030".

Una Navidad ampliada: luces, música y espectáculos

El encendido del Gran Árbol será la segunda gran cita navideña en la capital del Segura. Antes, este sábado 22 de noviembre, la Plaza del Cardenal Belluga estrenará el alumbrado general de la ciudad y sus pedanías acompañado por un espectáculo musical con el tenor Martín Savi y la Orquesta Sinfónica de la UCAM, bajo la dirección de Ángel Luis Carrillo. Un montaje de gran formato, nieve artificial y efectos especiales envolverá el acto.

El 21 de noviembre arranca también Cortylandia, con un show inicial de Murci-Insectos y pases diarios hasta el 5 de enero. Y la programación se completa con el primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest, que ofrece premios de 750 y 250 euros en categorías junior y libre. Los grupos, de tres a ocho integrantes, podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre y deberán interpretar un villancico tradicional y otro original.

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que el montaje del Gran Árbol llega este año completamente renovado, con una escenografía más visual y dinámica. La Plaza Circular vuelve a ser así el epicentro de la celebración navideña, después de que en 2023 Carlos Alcaraz protagonizara el acto de encendido con un espectáculo multitudinario.

