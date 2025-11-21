Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

NAVIDADES

Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia el 28 de noviembre

El actor visita la Región para apoyar a la fundación Hogar Sí y será el rostro del acto central del 1200 aniversario de Murcia, en una Navidad que llega cargada de luces, música y nuevas celebraciones.

Imagen de archivo de Richard Gere.

Imagen de archivo de Richard Gere.EFE

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Murcia ha elegido a una figura de fama mundial para inaugurar su Navidad. Richard Gere será el encargado de activar el Gran Árbol de la Plaza Circular el próximo 28 de noviembre, coincidiendo además con el 1200 aniversario de la ciudad. La elección del actor se produce durante su visita a la Región para participar en un acto de la fundación Hogar Sí, con la que colabora desde 2015 en la lucha contra el sinhogarismo.

La presencia de Gere se suma a una tendencia creciente entre las ciudades españolas por incorporar rostros relevantes a sus celebraciones navideñas. Si Vigo presume del tamaño de su árbol, Murcia apuesta por la proyección internacional de una leyenda de Hollywood para uno de los momentos más esperados del año.

Un vínculo sólido con España y las causas sociales

Gerellegará a Murcia acompañado de su familia tras pasar por Madrid, donde presentará el documental 'Lo que nadie quiere ver', promovido por Hogar Sí. Su relación con España es estrecha, tanto por su matrimonio con Alejandra Silva como por su compromiso en campañas que denuncian la falta de vivienda y buscan poner fin al sinhogarismo en 2030.

La fundación subraya la implicación personal de ambos. Él comenzó su apoyo en 2015 tras vivir varios días en la calle para comprender la realidad de quienes no tienen hogar; ella se sumó tras conocer de primera mano testimonios de personas afectadas. Ambos protagonizan la campaña "Es posible acabar con el sinhogarismo para 2030".

Una Navidad ampliada: luces, música y espectáculos

El encendido del Gran Árbol será la segunda gran cita navideña en la capital del Segura. Antes, este sábado 22 de noviembre, la Plaza del Cardenal Belluga estrenará el alumbrado general de la ciudad y sus pedanías acompañado por un espectáculo musical con el tenor Martín Savi y la Orquesta Sinfónica de la UCAM, bajo la dirección de Ángel Luis Carrillo. Un montaje de gran formato, nieve artificial y efectos especiales envolverá el acto.

El 21 de noviembre arranca también Cortylandia, con un show inicial de Murci-Insectos y pases diarios hasta el 5 de enero. Y la programación se completa con el primer concurso de villancicos Murcia Xmas Fest, que ofrece premios de 750 y 250 euros en categorías junior y libre. Los grupos, de tres a ocho integrantes, podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre y deberán interpretar un villancico tradicional y otro original.

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que el montaje del Gran Árbol llega este año completamente renovado, con una escenografía más visual y dinámica. La Plaza Circular vuelve a ser así el epicentro de la celebración navideña, después de que en 2023 Carlos Alcaraz protagonizara el acto de encendido con un espectáculo multitudinario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Richard Gere.

Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia el 28 de noviembre

Peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

Investigan el lote de anestesia de la clínica dental de Valencia tras la muerte de una niña de 6 años

Protesta de los trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo el pasado mes de mayo.
Accidente minero

Accidente minero en Asturias: confirman la muerte de los dos trabajadores atrapados en el derrumbe en Cangas del Narcea

Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcalá de Henares (Madrid)
Madrid

Muere una persona y otra resulta herida muy grave en un incendio en un parque de Alcalá de Henares

"Tengo miedo a salir a la calle", un año de silencio tras una brutal agresión en Ferrol
Galicia

"Tengo miedo a salir a la calle", un año de silencio tras una brutal agresión en Ferrol

Luis Miguel Rico cuida de su hermano de 74 años, dependiente tras un ictus, y vive en el barrio ferrolano de Caranza. Durante casi un año cargó en silencio con un miedo que le impedía bajar solo a la calle de noche. No dijo nada. No denunció. Hasta que el vídeo de su paliza empezó a circular por redes sociales y su vecina, Xerezade Pena, lo reconoció.

La Ertzaintza busca un pastor desaparecido en Aizkorri por el temporal
Desaparecido

La Ertzaintza busca un pastor desaparecido en Aizkorri, Gipuzkoa

La familia dio el aviso después de que el hombre, de 77 años, no volviera con su rebaño de ovejas.

La Diócesis de Getafe manifiesta su colaboración sobre la investigación al obispo de Cádiz

Nuevo caso de pederastia en la diócesis de Getafe: es el cuarto investigado en el arzobispado madrileño

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.

Denuncian a un anestesista por la extirpación de un ovario equivocado y dejar sin descendencia a una paciente tras falsificar su firma

Bomberos de la Generalitat.

Incendio en el restaurante Normal de los hermanos Roca: las llamas golpean su negocio por segunda vez

Publicidad