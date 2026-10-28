Las duras imágenes de la UME trabajando en la 'zona cero' del accidente de trenes de Toledo

Una nueva tragedia ferroviaria ha tenido lugar este miércoles entre Urda y Yébenes, Toledo, donde un tren AVE ha alcanzado a un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía.

La UME se ha desplegado rápidamente hasta el lugar del accidente, donde unos 200 efectivos trabajan sin descanso con el objetivo de seguir rescatando a personas atrapadas, abrir vías de acceso y retirar elementos ferroviarios de gran tonelaje.

Por ahora se ha informado de 64 víctimas mortales en el accidente, aunque las autoridades han reconocido que esta cifra podría aumentar en las próximas horas.