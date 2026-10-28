"No deben circular sin la total garantía de seguridad": la advertencia de un experto tras el choque de trenes en Toledo

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, deja ya 68 fallecidos, según los últimos datos facilitados por Protección Civil de Castilla la Mancha. La colisión se ha producido a las 8:54 horas, cuando el AVE 2080 de Renfe, que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, ha alcanzado por detrás al tren 6076 de Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones del convoy de Iryo han descarrilado y han caído por un terraplén.

Para analizar qué pudo ocurrir y cómo funcionan los sistemas de protección ferroviaria, en Antena 3 Noticias 1 hemos hablado con José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y experto en infraestructuras ferroviarias. Trigueros considera que "hasta que este sistema de seguridad no vuelve a estar operativo, no deben reanudarse las marchas de todos los trenes". El experto cree que permitir la circulación cuando estos mecanismos todavía no están plenamente operativos es un procedimiento que debería revisarse.

Trigueros también ha puesto el foco en la intervención humana en los protocolos de circulación. A su juicio, "si hay una persona que es humano, pues tendría que haber por lo menos dos personas", en referencia a los procedimientos que dependen de una única persona.

En ambos trenes viajaban cerca de 500 pasajeros

Hasta la zona se han desplazado de inmediato bomberos, varias Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) móviles y helicópteros sanitarios para evacuar a los heridos más graves a los hospitales de Toledo y Madrid. Para dar respuesta a la desesperación de los allegados, la Junta de Castilla-La Mancha ha habilitado el teléfono gratuito de atención a familiares 900 101 660, además de desplegar equipos de psicólogos tanto en la zona del accidente como en las estaciones de Madrid-Atocha y Sevilla-Santa Justa.

Este trágico suceso se produce, además, en la víspera de una huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para este jueves, 29 de octubre. La movilización ya estaba prevista antes del siniestro y responde, según el sindicato, al bloqueo de acuerdos relacionados con la seguridad ferroviaria, los protocolos ante situaciones de riesgo y la fiabilidad del material rodante.

El Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos para la jornada: el 73% en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, una media del 65% en Media Distancia y entre el 50% y el 75% en Cercanías, según la franja horaria.