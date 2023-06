El Flequi de Barbate denuncia ataques homófobos: "Me insultan y amenazan de muerte por ser gay"

Francisco, alias el Flequi de Barbate, tiene 25 años y dice estar viviendo unos días "muy difíciles". Nunca imaginó que sufriría una avalancha de comentarios homófobos por subir a sus redes sociales su experiencia en la Semana del Orgullo.

Hace unos días acudió a Sevilla con sus amigos para reivindicar sus derechos y participar en los distintos desfiles y batucadas. "Había un rollo muy guay, me regalaron una bandera y me llenaron de purpurina". Grabé varios videos en los que salgo cantando 'A quién le importa' de Alaska".

Al día siguiente, El Flequi decidió compartirlo en sus redes sociales. Fue entonces cuando Facebook se llenó de comentarios: "Para mi sorpresa, el 80% de los mensajes que recibo son homófobos, muchos insultos".

"Amenazas de muerte"

En privado, este joven de Barbate también recibió una avalancha de palabras ofensivas hacia el colectivo LGTBI y lo peor, "amenazas de muerte: me mandaron una foto de una catana que ponía 'tiene tu cara'".

"Me mandaron una foto de una catana que ponía 'tiene tu cara'"

No es la primera vez que El Flequi de Barbate recibe este tipo de comentarios, pero siempre ha sido algo puntual y de personas aisladas, pero en esta ocasión "ha sido tremendo, me ha sorprendido el odio y el desprecio de hombres y mujeres, de todos los géneros". "Qué enfermos", "Quemémoslos a todos y tirémoslos al río", se puede leer entre los más de 700 comentarios registrados.

Ante esta situación, Francisco decidió hacer público el ataque recibido y responder desde el respeto. Además, también lo ha denunciado ante la Guardia Civil, que ya investiga esas amenazas de muerte.

El Flequi nos explica que le duele, pero no le afecta porque es muy seguro pero tiene claro que si esto le pasa a alguien inseguro "caería en una depresión".

Este joven barbateño cuenta con el apoyo de sus amigos, de su familia y de la mayoría de sus seguidores en redes, que le han enviado mensajes de ánimo. Eso sí, ha echado en falta más apoyo por parte del colectivo: "Somos muchos, pero me he sentido solo, me ha decepcionado". Aprovecha esta oportunidad para reivindicar en la Semana del Orgullo, la unión de todos, "hay que luchar más que nunca aún sigue habiendo miedo en la calle.