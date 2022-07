La Fiscalía pide ocho años de cárcel y una multa de 23 millones de euros para Shakira por defraudar a Hacienda

El panorama mediático adquiere tintes dramáticos para Shakira, eclipsada no por su talento musical, sino por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros a la Hacienda española. Tras negarse a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la cantante colombiana tendrá que ir a juicio por su fraude al fisco entre los años 2012 y 2014, y donde se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y una multa de 23 millones de euros solicitada por la propia Fiscalía.

Aunque Shakira ya ha devuelto el dinero que debía a Hacienda, la Fiscalía no quiere quedarse de brazos cruzados y busca castigar severamente esta práctica que se ha vuelto cada vez más común mediante el uso de sociedades offshore o paraísos fiscales. De hecho, la Fiscalía asegura tener constancia de que Shakira simuló residir fuera de España para evadir el pago del dinero correspondiente, cuando verdaderamente estaba viviendo en Barcelona.

Según indica la Fiscalía, Shakira no residió en España en ocasiones puntuales, cuando debía salir a otro país por cuestiones de trabajo, pero sí tenía fijada su residencia en España, en contraposición a las informaciones que tenía el fisco, y que terminó por descubrir que la cantidad pagada por la cantante no era la correspondiente en comparación con lo que debía pagar si vivía en España, lo cual era así, pero ella trató de ocultar para evadir un pago millonario.

¿Puede ir Shakira a la cárcel?

Una vez conocida la petición de la Fiscalía, la gran duda está en si Shakira puede o no ir a la cárcel. La cantante no tiene antecedentes penales, por lo que ello podría beneficiarle de cara al juicio para evitar la prisión. No obstante, las posibilidades de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, rechazadas por ella misma, le pueden poner un serio problema a la hora de defenderse, muy especialmente teniendo en cuenta que también se le quiere poner una multa millonaria.

El año 2022 está siendo uno de los peores en la vida de Shakira. Tras confirmarse su separación del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de doce años y dos hijos en común, ahora afronta este problema legal que no garantiza al 100 % evitar que vaya a la cárcel, y además debe acreditar si son ciertas las sospechas de la Fiscalía sobre los aspectos nombrados previamente. Si colabora con la justicia, podría verse beneficiada de cara a la sentencia del juicio.