El fiscal pide 12 años de prisión para 'El Solitario' por robo, lesiones y tenencia de armas

Jaime Giménez Arbe, conocido bajo el apodo de 'El Solitario', ha invertido su alegato final en el juicio en el que está imputado como presunto autor de un robo con violencia en Toro (Zamora) para acusar al Gobierno de Portugal y de España de su "condiciones en prisión", que ha llegado a describir como "régimen de tortura".

Giménez Arbe, que cumple actualmente condena en Portugal, ha tomado la palabra para afirmar que lleva cinco años "en los que mis funciones mentales han sido dañadas. Lo que hacen conmigo es una canallada". En este sentido, 'El Solitario' ha explicado que permanece "21 horas al día encerrado en un agujero negro sin hablar, sin recibir visitas y sin ser persona. Me están dañando el cerebro" por lo que h acusado a los gobiernos de Portugal y España de sus "condiciones en prisión".

En su intervención, el acusado ha reiterado que ha sido juzgado por algo que no hizo (en referencia al juicio celebrado en Navarra donde fue condenado a 47 años de cárcel).

Asimismo, ha recordado que "como persona" se le han adjudicado "100.000 delitos" que no ha hecho y aunque ha reconocido que es "culpable de algunos" en el caso de Toro (Zamora) no tiene "nada que ver. Se me ha acusado de algo de lo que no tengo nada que ver". Por último, 'El Solitario' ha subrayado que "da igual lo que diga un pobre detenido" que lleva cinco años "en régimen de tortura".

En este punto del alegato, en el que el presidente de la Audiencia de Zamora, Luis Brualla, le había perdido en dos ocasiones que se ciñera al caso por el que se estaba juzgando, Giménez Arbe ha decidido dar por zanjada su intervención y el caso ha quedado visto para sentencia en su segunda jornada.

Conclusiones de las partes

Pasadas las doce de este mediodía se ha reanudado la sesión en la que se juzga a Jaime Giménez Arbe como presunto autor de un robo con violencia cometido en mayo de 2007 en la oficina de Caja Rural de Toro y en el que consiguió huir con un botín de 6.950 euros tras disparar en una pierna a uno de los trabajadores de la sucursal.

A su entrada a la sala, el acusado ha saludado a los medios de comunicación en portugués y han comenzado las conclusiones finales de las partes. El Fiscal Jefe, Rafael de Vega, ha recordado las declaraciones de los testigos y el resultado de los registros realizados en la vivienda y una nave propiedad del imputado, además de referirse al resto de pruebas halladas como hojas de rutas con distintos itinerarios, en las que aparecía la localidad de Toro.

Con todo, ha asegurado que "por todas las pruebas, es obvio que el autor es el acusado", y recordó los delitos de los que se le acusa, además de enumerar las supuestas pruebas. La Fiscalía mantiene la petición de penas a 12 años y seis meses de prisión; cinco por robo, cinco por lesiones y dos años y seis meses por tenencia ilícita de armas.