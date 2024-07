El fiscal del caso Mainat, categórico: "No llamó para salvarlo, sino para salvarse ella"

El fiscal del caso Mainat no tiene dudas: Ángela Dobrowolski "le inyectó insulina para matarle y él no pudo defenderse". Además, sobre la llamada que hizo la acusada al Servicio de Emergencias Médicas, ha sido tajante, y apunta que fue únicamente para tener una coartada: "No llamó para salvar a Mainat, sino para salvarse ella".

Son algunas de las conclusiones a la que ha llegado David Viñambres en la quinta -y última- sesión del juicio contra la expareja del conocido productor audiovisual por intentar, presuntamente, asesinarlo. "La única conclusión es que la procesada le inyectó insulina para matarle" y "no pudo defenderse", ha asegurado en su informe final de más de una hora y media.

El resto de hipótesis son "fantasiosas", "inverosímiles" e "imposibles", a su entender. La acusación pública ha destacado que los médicos testigos han asegurado que la única posibilidad de que el músico sufriera un coma glucémico era por el suministro de insulina, descartando la saxenda, un fármaco que se utiliza para adelgazar y que también consumía el productor.

El fiscal ha detallado todas y cada una de las pruebas que mantienen su petición de 13 años de prisión para Dobrowolski, recordemos, por un delito de asesinato en grado de tentativa. Además, considera que existe alevosía porque el productor "nunca pensó que su exesposa le inyectaría insulina" y porque "no pudo defenderse" al estar dormido en la casa.

Turno de última palabra de la ex de Mainat

Viñambres desmonta la versión exculpatoria de Dobrowolski, cree que quería matar a Mainat sin apechugar con las consecuencias, pero además que también intentó encubrirlo y salvarse ella misma llamando SEM 30 minutos después de la hipoglucemia. "Fue una llamada absolutamente manipuladora", ha dicho, "no llamó para salvar a Mainat, sino para salvarse ella: quería matar a Mainat sin apechugar con las consecuencias".

En su palabra final, la exmujer de Mainat ha mantenido que quiso salvarle la vida "desde el momento que le vi mal" y se ha mostrado apesadumbrada por no haber pedido él su absolución. "Me cuesta creer que mi exesposo haya llegado a esa conclusión", ha señalado.

Sobre el informático que realizó el informe del presunto espionaje al ordenador del músico, Dobrowlski lo ha acusado de criminal, mentiroso, e incluso de haberla extorsionado a cambio de dinero y de acosarla sexualmente. Además ha asegurado que los dispositivos que le entregó no eran suyos.

A pesar de las conclusiones de las acusaciones, Josep María Mainat, ha otorgado su "perdón" a su exmujer por haber entrado presuntamente en su correo electrónico personal para acceder a documentos sobre su testamento y el divorcio, pero no por haberle intentado asesinar. Así lo ha expresado al tribunal de la sala en un escrito entregado por su abogada.

De esta forma, no se tendrá en consideración el delito de revelación de secretos y la petición de pena para la procesada quedará reducida. En el caso del fiscal y de la acusación particular la condena pasa a rebajarse a los 13 años. Habrá que esperar a la sentencia final, pero Dobrowolski solo puede ser condenada por el asesinato en grado de tentativa por presuntamente haber inyectado insulina a Mainat con intención de matarle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com