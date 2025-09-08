Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Banda criminal desarticulada

Fin al 'falso mecánico' en Parla: la Policía Nacional desarticula al grupo criminal especializado en esta estafa

El grupo criminal operaba simulando averías en vehículos de personas de edad avanzada. Se hacían pasar por mecánicos y llegaban a estafar hasta 9 mil euros.

Lorena Gómez
Publicado:

La banda estaba formada por tres personas, dos hombres y una mujer, que operaban con un modus operandi meticulosamente planificado y repetido en varias ocasiones, en la Comunidad de Madrid y en otras provincias como Almería.

Los estafadores seleccionaban a sus víctimas, personas mayores que circulaban con sus vehículos. Mediante gestos desde otro coche, les advertían de una supuesta avería en una de las ruedas, convenciéndoles de detener el vehículo. Una vez parados, entraba en escena el supuesto mecánico, vestido con un mono de trabajo, quien se ofrecía a reparar el problema.

Durante la falsa reparación, otro miembro de la banda entraba en acción y llegaba al lugar con piezas de recambio aparentemente auténticas. La manipulación terminaba con la entrega de una factura falsa y pidiendo cantidades que oscilaban entre los 6.000 y los 9.000 euros. En algunos casos, incluso acompañaban a las víctimas a sucursales bancarias cercanas para retirar el dinero en efectivo.

A raíz de las primeras denuncias se inició la investigación

Las primeras denuncias fueron a principios de agosto y se puso en marcha una investigación que vinculó al grupo con al menos cinco casos en Parla y dos más en Almería. El pasado 20 de agosto se estableció un dispositivo especial y la Policía Nacional detuvo in fraganti a uno de los implicados mientras intentaba estafar a un octogenario.

Los otros dos miembros huyeron pero fueron arrestados más tarde mientras salían de su alojamiento. Se encontraron herramientas, piezas de repuesto, monos de trabajo y etiquetas de marcas oficiales, además de dinero en efectivo.

Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta, y no se descarta la implicación de los arrestados en más estafas, ni que existan otras víctimas que aún no hayan denunciado los hechos.

