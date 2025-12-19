Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Supremo decidirá si mantiene a Ábalos en prisión preventiva el 15 de enero

El exministro José Luis Ábalos ingresó en prisión preventiva el pasado 27 de noviembre.

José Luis Ábalos

José Luis ÁbalosEFE

Ángela Clemente
Publicado:

El próximo 15 de enero, el Tribunal Supremo celebrará una vista en la que estudiará el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, quienes revisan las decisiones del juez instructor del caso Koldo, atienden a la petición del también exnúmero 3 del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso.

Ábalos, en Soto del Real

Ábalos se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García. Recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

El juez los envió a prisión preventiva al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan por la rama principal del caso Koldo. La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

Poco después, el 10 de diciembre, la Sala de Apelación avaló los indicios que vio el juez para sentarles en el banquillo junto al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que afronta una petición de 7 años de cárcel y disfruta de una mejor situación procesal en virtud a la colaboración con la justicia que le reconocen las acusaciones y el juez.

El día 11, el juez Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra los tres. Aunque la fecha está aún por determinar, serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Es el primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y varias en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del citado partido.

