La exjefa de gabinete de Salomé Pradas declara que se habló de alertar a la población el día antes de la DANA

La jefa de gabinete de la exconsellera Salomé Pradas ha acudido este viernes a los juzgados de Catarroja en calidad de testigo. En su declaración ha aportado nuevos matices sobre la respuesta política y técnica a la emergencia.

Silvia Soria afirma que el día 28, día previo a la dana, ya se habló dentro del equipo de la necesidad de enviar “mensajes masivos” a la ciudadanía para alertar del riesgo. Tras su declaración, ha aclarado a los medios de comunicación que se refería únicamente a ayuntamientos e instituciones.

Según su testimonio, durante una reunión preparatoria con técnicos y responsables de la Conselleria se analizó la predicción de lluvias y los aspectos técnicos ligados al avance de la DANA, y fue ahí cuando varios asistentes mencionaron la posibilidad de estas comunicaciones a la población.

La declaración de Soria se integra en la causa que dirige la magistrada en los juzgados de Catarroja, donde están imputados la propia exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, por posibles delitos relacionados con la gestión de la emergencia. Entre los detalles aportados este viernes, la testigo ha contado que el 29 de octubre, en las horas críticas, observó cómo Pradas se ausentó brevemente de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para atender una llamada y, a su regreso, pronunció la frase “hay que enviarlo” en referencia al mensaje Es-Alert, que terminó llegando a los teléfonos de la población valenciana a las 20:11 horas.

Se sigue investigando qué retrasó el envío de la alerta

Sin embargo, Soria lamenta no saber ni poder precisar con quién habló la exconsellera en esa llamada. Fue a las 19:00 horas cuando el mismo día 29, Silvia Soria comenzó a oír el ES-Alert. Posteriormente, oyó hablar sobre Benetúser, municipio al que pertenece. En ese momento, se apartó e intentó contactar con familia, vecinos, e incluso con hoteles.

Según su relato, las decisiones no fueron adoptadas de forma unilateral. Todos los criterios se debatieron entre los integrantes del CECOPI, sin que ella hubiera observado que alguien impusiera su criterio por encima de los demás. Además, la testigo señala que Pradas coordinaba las intervenciones y requería información de los técnicos sin protagonizar un papel dominante en la sala.

Este contexto judicial se produce mientras se sigue examinando si existieron retrasos, dudas o falta de coordinación en la emisión de alertas que hubieran podido reducir la magnitud de la tragedia y por tanto, también de las víctimas.

