VÍDEO: Aparatoso atasco en el túnel de Bailén con un tráiler encajado

Un tráiler cargado con ocho coches ha quedado atrapado en el túnel de Bailén, en Madrid.

El suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía, cuando el camión ha quedado atrapado al superar el gálibo máximo permitido en uno de los puntos del túnel, fijado en 3,85 metros.

Según ha informado Emergencias Madrid, la altura total del conjunto, especialmente por los coches situados en la parte superior del remolque, superaba ese límite, provocando el bloqueo.

A pesar del aparatoso incidente, no se han registrado heridos.

