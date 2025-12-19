Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un tráiler cargado de coches se queda atascado en un túnel

Un tráiler cargado de coches se queda atascado en un túnel | Antena 3 Noticias

ACCIDENTE

VÍDEO: Aparatoso atasco en el túnel de Bailén con un tráiler encajado

La Policía Municipal ha reabierto la circulación después de que los Bomberos liberaran a este vehículo.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Un tráiler cargado con ocho coches ha quedado atrapado en el túnel de Bailén, en Madrid.

El suceso ha tenido lugar poco antes del mediodía, cuando el camión ha quedado atrapado al superar el gálibo máximo permitido en uno de los puntos del túnel, fijado en 3,85 metros.

Según ha informado Emergencias Madrid, la altura total del conjunto, especialmente por los coches situados en la parte superior del remolque, superaba ese límite, provocando el bloqueo.

A pesar del aparatoso incidente, no se han registrado heridos.

