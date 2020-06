Una fiesta podría ser el origen del rebrote de coronavirus en Huesca

El rebrote de coronavirus en Huesca en una fábrica hortofrutícola parece que comenzó en una fiesta a la que acudieron 14 trabajadores. Lo que ha provocado que tres comarcas de Huesca retrocedan a la fase 2 de la desescalada

Los vecinos lo comentan entre ellos y lo sufre, es una sensación de retroceso que pesa en los habitantes de Zaidín, en Huesca. Uno de los focos principales pudo surgir en una empresa hortofrutícola donde conviven muchos temporeros. Sospechan que algunos de esos trabajadores pudieron asistir a una fiesta donde se produjeron más contagios.

Para evitar la expansión del virus en el municipio oscense, los aforos se han reducido de nuevo al 50% y las autoridades sanitarias recomiendan limitar la movilidad pese a que no pueden obligar no hacerlo al no ser parte de sus competencias. Dichas medidas que afectan a unas 68.000 personas de tres comarcas.

El foco todavía no está controlado, por tanto, se pide a los habitantes que extremen las precauciones hasta que se cerque y se elimine este brote.

Los contagios se han dado en las comarcas oscenses del Bajo Cinca, Cinca Medio y la Litera, las que han retrocedido de fase, y que ya afecta a más de medio centenar de vecinos, la mayoría son jóvenes que tiene síntomas leves de coronavirus.

También Sanidad está pendiente de otros rebrotes como el de Lleida, aunque afirman que de momento se desconoce que tenga una relación con el de Huesca, donde hay 60 contagiados de coronavirus de los que 18 ha sido en una residencia y el resto son temporeros.