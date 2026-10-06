Buscan a Rami, un menor de 12 años con autismo desaparecido durante el temporal en Granollers

Los Mossos d'Esquadra buscan a Rami, un niño de 12 años que desapareció el pasado 4 de octubre en medio del temporal que azota Cataluña, especialmente la zona del Vallès. Los relámpagos y truenos asustaron al menor que salió de la casa.

No se trata de la primera vez que se marcha, pero apuntan que nunca había estado más de 24 horas sin localizarlo. Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, de constitución gruesa y con el pelo corto y rizado. Iba vestido con una camiseta turquesa y pantalones cortos deportivos naranja y podría estar desorientado, apuntan los Mossos.

La familia ha indicado que el niño tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que puede presentar dificultades para relacionarse con la gente y acercarse a quien no conoce. Las autoridades indican que podría estar desorientado.

Cuando denunciaron la desaparición las autoridades catalanas comenzaron su búsqueda inspeccionando cámaras de seguridad y estaciones de tren, para comprobar si alguna lo ha grabado. También se ha hecho búsqueda por las calles y el helicóptero ha estado sobrevolando la ciudad.

El lunes comenzó la búsqueda por batidas por campos y bosques de las afueras de Granollers en el Palau d'Esports y donde todo el que quiera puede ir a participar. Además, se ha montado un centro de mando y se han desplegado efectivos del GRAE, de la unidad canina, los drones y el helicóptero. Además, muchos voluntarios también se han acercado para intentar ayudar.