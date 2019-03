La familia de Ussía pide un juicio por homicidio con abuso de superioridad

En una vista celebrada este martes, la magistrada María del Coro Cillán ha concretado las imputaciones que se solicitan para los tres acusados, mientras que las partes han ratificado sus escritos de acusación por la muerte del joven. Ussía falleció en noviembre de 2008 a las puertas de la discoteca El Balcón de Rosales.



El abogado Pedro Colina, que ejerce como acusación particular, y el fiscal han mantenido su calificación de los hechos como un delito de homicidio con la agravante de superioridad.

Juicio con jurado popular

En el caso de Antonio Sánchez, alias 'Pitoño', estas partes le acusan en concreto de autor responsable de la infracción penal, mientras que a los otros dos se les imputa como cooperadores necesarios.



Por su parte, los abogados defensores de los tres imputados han reclamado el sobreseimiento de la causa penal por falta de pruebas y no solicitaron la práctica de nuevas diligencias.



Los letrados entienden que no hay indicios incriminatorios suficientes contra sus clientes que sustenten la imputación por homicidio, según han indicado los mismos en los pasillos de los Juzgados.



La audiencia se celebró en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley del Jurado, puesto que los hechos serán enjuiciados por un Tribunal de Jurado.



La juez tiene previsto dictar el auto de apertura de juicio oral, que supone dar por concluida la instrucción.



Una vez que este auto se notifique a las partes, la magistrada elevará el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para que señale la fecha del juicio conforme a la agenda de señalamientos que tenga. Está previsto que la vista oral tenga lugar previsiblemente después del verano.



Las defensas solicitan en sus escritos la libre absolución de sus patrocinados al cuestionar que la muerte del chico fuera causada por el fuerte golpe que le propinó 'Pitoño'. Sus dudas provienen de la autopsia que se practicó al chico, puesto que el cuerpo no presentaba hematomas en el pecho ni golpes en el cuerpo.