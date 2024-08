Muere Maria Branyas, la mujer más longeva del mundo, a los 117 Años

Maria Branyas, reconocida como la persona más longeva del mundo, ha fallecido a los 117 años. Nacida en San Francisco, Estados Unidos, en 1907, Branyas se había convertido en enero de 2023 en la persona más mayor del planeta. Desde los años 90, residía en una residencia en Olot, Cataluña, donde pasó sus últimos años.

Branyas, que celebró su 117 cumpleaños en marzo, pertenecía al exclusivo grupo de centenarios en España, representando apenas un 0,04% de la población del país. Su historia capturó la atención de los medios internacionales en 2020, cuando, a sus 113 años, logró superar el covid-19, convirtiéndose en una de las personas más ancianas en vencer la enfermedad.

Últimos mensajes en redes

En sus últimos días, Maria Branyas compartió en redes sociales reflexiones profundas sobre la vida y la muerte. En uno de sus últimos mensajes, expresó: "Un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur, ni a acariciar a la Fada… Dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones, y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá acabado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriente, libre y satisfecha".

Su vida, marcada por su longevidad apenas y su actitud positiva frente a la muerte, ha dejado una huella en todos aquellos que la conocieron y la siguieron a lo largo de los años. Maria Branyas no solo vivió una vida excepcionalmente larga, sino que también lo hizo con una sabiduría y serenidad que inspiraron a muchos. Su legado perdurará como un símbolo de resistencia y paz interior.

Estudios de longevidad

Hace unos años, su caso llamó la atención de uno de los más reputados doctores en epigenética de España, el director del Instituto contra la Leucemia Josep Carreras, Manel Esteller, que junto a un equipo de veinte personas busca el secreto de la longevidad de María.

Los análisis apuntaron que las causas podían deberse a una cierta tendencia familiar: "Su familia vive más años de lo que podría esperarse". Gracias a un árbol genealógico que hicieron familiar, han podido descubrir que María no era la única de su familia que ha superado los noventa años.

