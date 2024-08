Noah Lyles, en silla de ruedas tras correr los 200 metros con Covid-19

El estadounidense Noah Lyles, campeón olímpico de los 100 metros lisos y que en la final de los 200 solo pudo ser tercero este jueves, explicó que compitió tras haber dado positivo por Covid-19 el pasado martes y que ello le afectó en esta prueba.

"Tengo Covid. Di positivo el martes por la mañana a eso de las 5 de la mañana. Me desperté en mitad de la noche con escalofríos y dolores de garganta, que eran muchos de los síntomas que había tenido justo antes de contraer Covid", contó tras la prueba.

"Me desperté en mitad de la noche con escalofríos y dolores de garganta"

"Hicimos la prueba, el resultado fue positivo y rápidamente nos pusimos en cuarentena en un hotel cerca de la Villa (Olímpica). Intentaron que tomara toda la medicación que podíamos legalmente para asegurarnos de que mi cuerpo pudiera mantener el impulso", abundó el de Florida.

"Yo todavía quería correr, todavía era posible, pero nos mantuvimos alejados de todo el mundo. Sabía que si quería salir aquí y ganar, tenía que darlo todo desde el principio. No tenía tiempo para ahorrar energía. Esa era la estrategia", afirmó el estadounidense.

Lyles preocupó a los presentes en el Stade de France porque tuvo que ser sacado de la pista en una silla de ruedas ya que al terminar el doble hectómetro se sintió "bastante mareado", le "faltaba el aire" y le "dolía el pecho".

Trataron de mantener en secreto su contagio: "Intentábamos mantenerlo en secreto. Las personas que lo sabían eran el personal médico, el entrenador y mi madre. No queríamos que todo el mundo entrara en pánico, queríamos que pudieran competir. Queríamos que esto fuera lo más libre posible. Soy competitivo. ¿Por qué ibas a darles una ventaja sobre ti?", manifestó.

No correrá el 4x100

Reveló que no competirá en el relevo estadounidense de 4x100: "Creo que este será el final de mis Juegos Olímpicos de 2024. No son los Juegos Olímpicos con los que soñé, pero me han dejado con mucha alegría en el corazón. Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo. Ya estuvieran apoyándome o en contra de mí, tienen que admitir que lo vieron, ¿no es así? Nos vemos la próxima vez. Atentamente, ¡el hombre más rápido del mundo durante los próximos 4 años!".

"Noah decidió competir"

La Federación de Atletismo de Estados Unidos confirmó también que el velocista estaba enfermo cuando corrió los 200: "Podemos confirmar que Noah Lyles dio positivo por COVID-19 el lunes 5 de agosto. En respuesta, el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense (USOPC) y la USATF rápidamente pusieron en marcha todos los protocolos necesarios para dar prioridad a su salud, el bienestar de nuestro equipo y la seguridad de los demás competidores", señaló en un comunicado.

"Nuestro principal compromiso es garantizar la seguridad de los atletas del equipo de Estados Unidos manteniendo su derecho a competir. Tras una exhaustiva evaluación médica, Noah decidió competir esta noche. Respetamos su decisión y seguiremos vigilando de cerca su estado", expuso la USAFT en su escrito.

"Como organización, nos adherimos rigurosamente a las directrices del Centro para el Control de Enfermedades, el USOPC y el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre enfermedades respiratorias para evitar la propagación de enfermedades entre los miembros del equipo, salvaguardando su salud y su rendimiento", apostillaba el texto.

El botsuano Tebogo hace historia

Finalmente el botsuano Letsile Tebogo se proclamó campeón olímpico de 200 metros en París al ganar la final con 19.46, dieciséis centésimas menos que lo que registró el estadounidense Noah Lyles, que fue tercero y no podrá emular con un triplete de oros al jamaicano Usain Bolt.

Cuatro días después de su ajustadísima victoria en los 100 metros lisos, el estadounidense Noah Lyles afrontaba una nueva final con el objetivo de sumar su segundo oro y, con el relevo 4x100 en el horizonte, tratar de emular el triplete de Usain Bolt en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

El botsuano mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera pese a llevar a su derecha a Lyles acechándole. Consiguió la el oro con un crono de 19.46, récord africano, aunque a quince centésimas de su mejor marca personal (19.31). Tebogo, además, también hizo historia al ser el primer atleta de Botsuana en ganar un oro olímpico.

Lyles salió a la pista revolucionado y nada hace presagiar su contagio por coronavirus. Sin embargo, se tuvo que conformar con la tercera posición (19.70) debido a que su compatriota, Kenneth Bednarek, le adelantó por solo dos centésimas (19.72).

