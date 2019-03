Fallece un hombre en un hospital de Ourense después de someterse a una endoscopia

El Complejo Hospitalario de Ourense ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de un concejal del PSdeG por un brote bacteriano tras practicarle una endoscopia, aunque el centro médico dice que el brote se encuentra ya controlado.

Al menos otros nueve pacientes resultaron también afectados, ocho de ellos han sido trasladados a planta y uno permanece en la UCI. Según las primeras hipótesis del centro sanitario el origen pudo ser la "contaminación por una bacteria" de dos viales utilizados para la sedación de pacientes, que contenían un medicamento común conocido como Propofol.

En una reunión convocada de urgencia, responsables de los servicios de Digestivo, Javier Fernández, Medicina Preventiva, Berta Uriel, y de Enfermedades Infecciosas del CHOU, Ricardo Fernández, explicaron la aparición de ese brote bacteriano y su posterior control.

En declaraciones a los medios el responsable del Servicio de Medicina Preventiva recordó que fue detectado el pasado viernes 24 de septiembre cuando "alguno de los pacientes que permanecían en observación tras la realización de exploración empezaron a mostrar un cuadro clínico fuera de lo habitual".

La alarma se agravó al día siguiente, el viernes, después de que nueve pacientes tuvieron que ser ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro generalizado de malestar, náuseas y fiebre alta tras una exploración del aparato digestivo en una de las salas de endoscopias del hospital Santa María Nai.

El jefe de Digestivo, Javier Fernández, indicó que por el momento no se ha establecido "ninguna relación entre el fallecimiento y la exploración digestiva" y tampoco sabe si se administró Propofol al paciente, si bien reconoció la "coincidencia en tiempo y espacio" con el brote infeccioso de varios pacientes.

Reconoció que el primer paciente desarrolló con posterioridad a la prueba un grave empeoramiento de su salud que desencadenó en su muerte, aunque no pueden determinar con rotundidad "si la naturaleza de los síntomas tuvieron relación directa con la prueba digestiva".

Además de los nueve ingresos, y del fallecido, Fernández confirmó que hubo al menos un afectado más, al que se administró un antibiótico, y otros tres casos leves, que no requirieron ingreso. El médico de Digestivo declaró que los procedimientos endoscópicos son "procedimientos seguros aunque no exentos de complicaciones", tras aclarar que no hubo un caso similar en el hospital ourensano desde la incorporación de estas pruebas "en la década de los 70".

En lo que respecta al estado del medicamento, los jefes de servicio indicaron que los viales de medicación intravenosa se hallaban únicamente en una de las dos salas endoscópicas del hospital, y aseguraron que el Propofol ha sido retirado como medida preventiva y se dispensa otro medicamento alternativo.

La jefa de servicio de Medicina Preventiva, Berta Uriel, descartó una "posible negligencia" y aseguró que intentarán: "llegar hasta donde podamos" con el fin de determinar las causas del fallecimiento. En estos momentos, los nueve ingresados presentan una "evolución favorable", y no descartan que a alguno de ellos se les pueda dar el alta durante el día de mañana.

Ante la alarma creada por el brote bacteriano, el CHOU ha solicitado la realización de una necropsia, autorizada por la familia, con el fin de determinar las causas del fallecimiento. A la espera de conocer los resultados, por el momento permanecen cerradas las salas de exploración a la espera de que culmine la investigación.