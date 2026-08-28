Localizan un cadáver en el pantano de Bellús durante la búsqueda de un hombre desaparecido

Un cuerpo sin vida ha sido encontrado este viernes por la mañana en el pantano de Bellús, en la provincia de Valencia, mientras continuaban las labores de búsqueda de un hombre desaparecido desde el jueves.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, todavía está pendiente la "identificación del cadáver", para confirmar si se trata del vecino de Bellús al que su familia había denunciado como desaparecido. El hombre, de edad avanzada, fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas del jueves, cuando salió de su domicilio para dar un paseo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha durante la tarde del jueves y se extendió por el entorno del pantano, entre los municipios de Bellús y Benigànim, en la comarca de la Vall d'Albaida.

En las labores han participado numerosos efectivos de emergencias, entre ellos siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, la unidad de drones de los bomberos forestales de la Generalitat y medios aéreos de la Administración autonómica.

También han intervenido agentes de la Guardia Civil, un agente medioambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, la Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio Provincial de Bomberos y seis integrantes de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE Rescue).

La investigación continúa a la espera de confirmar oficialmente la identidad del cuerpo localizado, y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Encuentran a la menor desaparecida en Granada

Este jueves terminaba la búsqueda de Lucía, la menor de 13 años desaparecida en Granada desde este lunes, tras ser localizada.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) era el encargado de confirmar a través de su página web la desactivación de la alerta de búsqueda.