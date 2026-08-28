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TRÁGICO SUCESO

Localizan un cadáver en el pantano de Bellús durante la búsqueda de un hombre desaparecido

El hombre que había desaparecido, de edad avanzada, fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas del jueves cuando salió de su domicilio para dar un paseo.

Pantano de Bellús

Pantano de Bellús Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un cuerpo sin vida ha sido encontrado este viernes por la mañana en el pantano de Bellús, en la provincia de Valencia, mientras continuaban las labores de búsqueda de un hombre desaparecido desde el jueves.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, todavía está pendiente la "identificación del cadáver", para confirmar si se trata del vecino de Bellús al que su familia había denunciado como desaparecido. El hombre, de edad avanzada, fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas del jueves, cuando salió de su domicilio para dar un paseo.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha durante la tarde del jueves y se extendió por el entorno del pantano, entre los municipios de Bellús y Benigànim, en la comarca de la Vall d'Albaida.

En las labores han participado numerosos efectivos de emergencias, entre ellos siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, la unidad de drones de los bomberos forestales de la Generalitat y medios aéreos de la Administración autonómica.

También han intervenido agentes de la Guardia Civil, un agente medioambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, la Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio Provincial de Bomberos y seis integrantes de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE Rescue).

La investigación continúa a la espera de confirmar oficialmente la identidad del cuerpo localizado, y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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