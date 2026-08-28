Un hombre de 49 años herido en estado grave tras un tiroteo en Villa de Vallecas (Madrid)

Un hombre de 49 años se encuentra en estado grave tras recibir un disparo en el muslo izquierdo durante un tiroteo, en la noche de este jueves, en el madrileño barrio de Villa de Vallecas, tal y como han informado fuentes de la Policía Nacional.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:09 horas en la calle Puerto de Lumbreras, 5. Un testigo que presenció los acontecimientos fue quien dio el aviso al 112, y los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron una patrulla de agentes que taponaron las heridas de la víctima hasta que llegó el Samur-Protección Civil para atenderle.

El hombre estaba consciente y fue trasladado al hospital en estado grave gracias al Samur, que consiguió estabilizarle.

De momento, la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre qué ha podido ocurrir o si se trata de un ajuste de cuentas y mantiene todas las hipótesis abiertas.

Un operario de jardinería muere al volcar su vehículo de trabajo

Un operario de jardinería de 54 años ha muerto en la mañana de este lunes en un accidente laboral sucedido en el parque Tierno Galván de Madrid. El accidente ha tenido lugar en torno a las 10:15 de la mañana, cuando el trabajador que se encontraba realizando labores de jardinería para el ayuntamiento de la capital, ha volcado el vehículo articulado tipo 'dumper' que circulaba en una zona empinada.

Hasta el parque han acudido los Bomberos de Madrid, la Policía Municipal y sanitarios del SUMMA 112, que no han podido hacer nada para reanimar al hombre a pesar de los intentos de más de 40 minutos.

El sindicato CCOO de Madrid ha denunciado este nuevo fallecimiento, remarcando que se trata del octavo trabajador que pierde la vida en la Comunidad de Madrid desde principios del mes de julio. La organización sindical recuerda que en el mes de julio se contabilizaron seis víctimas mortales, a las que se suman dos trágicos accidentes en lo que va de agosto: la caída de un operario desde un andamio en El Escorial el pasado 11 de agosto y el vuelco sufrido hoy en la capital.