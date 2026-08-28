Efemérides de hoy 28 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 28 de agosto?

El 28 de agosto de 2025, un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel contra la capital de Yemen, Saná, causa la muerte de Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno yemení de Cambio y Construcción establecido por los rebeldes hutíes. El ataque de precisión, ejecutado por aviones de combate israelíes, tomó como blanco una reunión de alto nivel en la localidad de Bayt Baws donde el gabinete se encontraba concentrado. La ofensiva aérea no solo acabó con la vida de Al-Rahawi, sino que también provocó la muerte de varios miembros clave de su consejo de ministros —incluyendo a los titulares de las carteras de Justicia, Economía y Relaciones Exteriores— y dejó gravemente heridos a otros altos funcionarios del movimiento insurgente respaldado por Irán.

El magnicidio representó la eliminación del cargo político de mayor rango dentro de la estructura de control de los hutíes desde el inicio de las hostilidades abiertas con Tel Aviv. El mando militar israelí justificó la incursión armada como una respuesta directa al lanzamiento de un misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurión días antes, enmarcando la operación dentro de su campaña para disuadir los recurrentes ataques con drones y proyectiles que el grupo rebelde operaba sobre el mar Rojo. Tras confirmarse el deceso, la cúpula política de los insurgentes condenó enérgicamente el suceso, prometió represalias militares drásticas y designó de inmediato a un nuevo jefe de gobierno interino, profundizando el estado de guerra civil interna en Yemen y agravando de forma alarmante la inestabilidad geopolítica en todo el Medio Oriente.

Un 28 de agosto, pero de 1565, el adelantado y militar español Pedro Menéndez de Avilés desembarca en las costas de Florida con la misión encomendada por el rey Felipe II de expulsar a los colonos hugonotes franceses que se habían establecido ilegalmente en Fort Caroline. Tras cumplir con su cometido militar y destruir el enclave francés, Menéndez de Avilés fundó oficialmente la ciudad de San Agustín el 8 de septiembre del mismo año, bautizándola en honor al santo cuya festividad se celebraba el día de su avistamiento costero. Este asentamiento fortificado no solo sirvió como un baluarte estratégico crucial para defender las rutas comerciales de los galeones españoles frente a los ataques piratas, sino que logró perdurar de forma ininterrumpida a través de los siglos, consolidándose históricamente como la ciudad de origen europeo más antigua habitada de manera continua en el territorio actual de los Estados Unidos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de agosto?

1913.- Se inaugura en La Haya (Países Bajos) el Palacio de La Paz, construido con aportaciones de todos los países del mundo.

1920.- Patricio Arabolaza marca el primer gol de la historia de la Selección Española de Fútbol, frente a los daneses en los JJOO de Amberes: España,1 - Dinamarca, 0.

1936.- Primer bombardeo aéreo sobre Madrid de la aviación sublevada, durante la Guerra Civil Española.

1963.- Martin Luther King pronuncia su discurso "I have a dream" frente al Monumento de Lincoln en Washington.

1988.- Setenta muertos y 500 heridos al chocar tres aviones durante la exhibición aérea Flugtag '88 en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania del Oeste).

1993.- Una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de sólo 1,4 km de diámetro.

2009.- El FMI inyecta 250.000 millones de dólares a los bancos centrales de todo el mundo.

2009.- La autopsia al cuerpo de Michael Jackson confirma que su muerte fue un "homicidio involuntario" por intoxicación aguda del anestésico "Propofol" y otros calmantes.

2015.- Dimite el fundador y consejero delegado de la red social de pareja "Ashley Madison" por filtrar datos de clientes.

2022.- España, campeona mundial de fútbol femenino sub'20 por primera vez en la historia, al vencer a Japón por 3-1 en la final de Costa Rica.

2023.- Siete exmilitares del ejército chileno condenados a 25 años de cárcel como autores del secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara en vísperas del 50 aniversario del crimen, perpetrado días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

¿Quién nació el 28 de agosto?

1749.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1776.- Agustín Argüelles, político español.

1911.- José Antonio Girón de Velasco, político español.

1921.- Fernando Fernán Gómez, actor hispano-argentino, director de cine y teatro.

1940.- Lolo Sáinz, entrenador de baloncesto español.

1962.- Pablo Carbonell, cantante y 'showman' español.

1966.- Julen Lopetegui, exguardameta español y entrenador de fútbol.

¿Quién murió el 28 de agosto?

1784.- Fray Junípero Serra, apóstol y fundador español.

1950.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1987.- John Huston, director de cine estadounidense.

1999.- Hélder Cámara, sacerdote brasileño, pionero Teología de la Liberación.

2007.- Francisco Umbral, periodista y escritor español.

2021.- Francesc Burrull, compositor español, pianista de jazz y de la Nova Cançó.

2025.- Rodión Shchedrín, compositor ruso.

¿Qué se celebra el 28 de agosto?

Hoy, 28 de agosto, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner.

Horóscopo del 28 de agosto

Los nacidos el 28 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto, se celebran los santos Agustín, Cayo, Pelayo y Moisés.