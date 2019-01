Los expertos aconsejan dejar que los niños elijan sus regalos libremente para evitar caer en el sexismo

Uno de los días más esperados del año se acerca y con él, la polémica por el sexismo en los juguetes. Páginas de color rosa en los catálogos para los juguetes de niña y colores oscuros para los de niño.

Pero estas revistas no son las únicas que predisponen a los más pequeños a elegir así. En muchos casos, los padres también intervienen en la elección de los juguetes: Muñecas para ellas y coches para ellos, pero si los niños decidieran saltarse esa regla no escrita... ¿Y qué pasaría si nadie les guiara? De hecho, muchos lo reconocen: Los niños no diferencian los juguetes por sexos. Al fin y al cabo, lo más importante es que los pequeños se diviertan.

Los expertos aconsejan regalar "experiencias", tanto para niños como para mayores, como un viaje, una excursión, unas entradas para el cine o el teatro. Los regalos de Reyes Magos para los más pequeños deben estar "en consonancia con la igualdad de género, no discriminar y fomentar roles sociales igualitarios", según ha aconsejado el doctor en Psicología, Juan Pedro Martínez Ramón.

A la hora de seleccionar el mejor juguete, estima necesario tomar en consideración una serie de orientaciones para asegurarse de que éste responde a las necesidades de la niña y el niño.

Por ejemplo, insta a tener en cuenta "no tanto la edad" del niño "sino su grado de maduración (cognitiva, social, afectiva)"; y que el regalo sea educativo, es decir, que le enseñe "algo nuevo o refuerce algún tipo de inteligencia que desde el colegio se ha observado que debe mejorar: matemática, lingüística, corporal-cinestésica, creativa, entre otras".

De la misma forma, aconseja que el regalo despierte el interés del menor y le resulte motivador. Y de forma imprescindible la coordinación de los miembros de la familia para evitar un excesivo número de regalos, ya que "lo importante no es la cantidad, sino la calidad y utilidad".