Los estudiantes madrileños se enfrentan a la Selectividad

Los estudiantes de Madrid se suman a los asturianos y ya se están enfrentando a la Selectividad. Esta mañana se han presentado a los exámenes de historia y literatura, por la tarde toca lengua extranjera.



Este mediodía las afueras de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid estaban repletas de estudiantes. Hacían un pequeño descanso después de una mañana intensa en su primer día de Selectividad.



Muchos aprovechaban para comer, en un mano tenían el bocadillo y en la otra los apuntes para no perder ni tan siquiera un segundo de estudio.



Un total de 30.000 alumnos se enfrentan a estas pruebas en Madrid y durante esta semana también lo harán en Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja.



Todos saben que se juegan su futuro, aunque dicen que no es difícil de aprobar, de hecho, el año pasado en el mes de junio la superaron el 90% de los estudiantes.



Sin embargo, lo verdaderamente complicado es sacar la nota suficiente para acceder a la carrera desada.



Antes de comenzar, en los pasillos se respiraba algo de tensión el ambiente. Mientras los alumnos aprovechaban para dar un último repaso nos hemos encontrado con los examenes.



Después se abrían las puertas, se procedía a la identificación y se permitía el acceso.



Los exámenes no se firman, se les asigna una etiqueta para pegar en las hojas.



Durante la prueba las normas son básicas: tener el teléfono móvil apagado, dejar mochilas y otros objetos apartados, no colocar nada sobre la mesa y poner visible el DNI.