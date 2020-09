Estos son los barrios de Madrid más afectados por el coronavirus y no todos tienen restricciones

Las restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid se han implantado en un total de 37 zonas sanitarias que, en algunos casos no son las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Esta situación ha provocado las quejas de vecinos y alcaldes de las áreas afectadas por las nuevas medidas.

Uno de ellos ha sido el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que mostró indignación porque "no se ha contado" con ellos "para echar una mano ante esta situación". "Espero que estas decisiones no se tomen por colores políticos, ni por renta per cápita, porque también hay otros municipios que no son del Sur y que tienen un índice de contagio elevado y, lo que no vamos a permitir es que se nos sitúe en desigualdad en cuanto a otras ciudades", aseguraba.

Las zonas que actualmente sufren confinamientos son las que pertenecen a los distritos madrileños de Carabanchel (Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba), Ciudad Lineal (Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa), Puente de Vallecas (Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña, Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaíra y Federica Montseny), Usera (Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín), Villa de Vallecas (zona de Villa de Vallecas) y Villaverde (San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales).

Los municipios de Madrid que hoy estrenan restricciones son Alcobendas (Chopera y Miraflores), Fuenlabrada (Alicante, Cuzco y Francia), Getafe (Las Margaritas y Sánchez Morate), Humanes, Moraleja de En medio, Parla (San Blas e Isabel II) y San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos).

Sin embargo, estos barrios y municipios no son, tal y como muestra el siguiente mapa, los más afectados por la pandemia de coronavirus.