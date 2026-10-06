Estas son las leyes que decaen con el adelanto electoral: desde las aulas a las redes sociales

El anuncio de elecciones para el 29 de noviembre llega cargado de cambios, también para las leyes que en estos momentos están en tramitación en las Cortes. A nivel social, son muchas las que se han quedado ahora en un limbo. Que sigan adelante y se aprueben finalmente o no, dependerá de que la nueva Cámara que se forme las retome o no. En el ámbito social, estas serían las normas más relevantes que ahora quedarían suspendidas:

Igualdad

En el Ministerio de Igualdad hay muchas leyes que podrían suspenderse con este adelanto electoral. La ley de violencia vicaria machista sería una de ellas. Salió el pasado julio del Consejo de Ministros y se encuentra en trámite parlamentario.

Otra ley es la de trata. Es una de las leyes que más vueltas ha dado durante los últimos 5 años y esta es la segunda vez que decae por la convocatoria de elecciones. También podría suponer una suspensión de la ley que propone penalizar las falsas terapias de conversión. El Congreso, en julio, aprobó introducir un nuevo artículo en el Código Penal para castigar con prisión las prácticas que buscan modificar la orientación sexual. La modificación fue enviada al Senado y si allí ahora es rechazada, debería regresar al Congreso. Y si esto ocurriera, quedaría suspendida por la convocatoria de elecciones.

Sanidad

La ley de pacientes, el Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios, la ley del tabaco o la ley de medicamentos y productos sanitarios, entre otras, quedan automáticamente suspendidas a la espera de que se forme un nuevo Gobierno que decida si siguen adelante o no.

Educación

Otra de las medidas centrales del Ejecutivo es la Ley de bajada de ratios en las aulas. El objetivo es mejorar la situación del profesorado y reducir el ratio de 30 a 25 alumnos por clase en la ESO y de 25 a 22 en Primaria. Así lo explicó el Gobierno hace un año cuando propuso esta ley. El texto también contemplaba que los estudiantes con necesidades educativas especiales, como discapacidad o trastorno del espectro autista, pasaran a contar doble a la hora de calcular ratios. Además, el Ministerio de Educación también había anunciado bajadas en el resto de etapas preuniversitarias.

Leyes para los menores

Una de las normas más interesantes que están ahora mismo en transcurso es la Ley de Protección de los menores en el entorno digital. Ha sido una de las leyes más comentadas en los últimos meses por su impacto para los menores. Ahora mismo se encuentra en tramitación parlamentaria.