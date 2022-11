Matías Prats ironiza con Abel Caballero por las luces de Navidad de Vigo: "No he visto un tipo más encendido"

Matías Prats es uno de los presentadores que mejor hace gala de su buen sentido del humor siempre que la actualidad informativa se lo permite. Por ello, no ha podido dejar pasar la ocasión en la entrevista Abel Caballero, que es famoso, entre otros motivos, por su implicación en el alumbrado de Navidad de la ciudad de Vigo. Aprovechando que este mismo sábado se han encendido las luces para este año, el alcalde ha respondido en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

"A mí me llaman la atención no solamente las luces, pero también la emoción que le echa usted. No he visto un tipo más encendido a la hora de presentar un acto de estas características. ¿Cómo se lo prepara?", preguntaba un divertido Matías Prats, a quien Abel Caballero le ha respondido con una carcajada, como se puede ver en el vídeo de la parte superior, además de explicar que realmente todo su discurso es improvisado, algo que se podía sospechar si se ve el vídeo completo del momento. Durante el acto de este año ha hecho referencia a la Estación Espacial Internacional y el Webb Space Telescope, ha llevado la nieve a Vigo y hasta ha bailado 'Happy Christmas' de John Lennon.

"Hablo de la luz, del entusiasmo, de las ganas de tener amigos y amigas que vengan a la ciudad y que compartan con nosotros las luces. Porque la Navidad es una época tan especial y basta con ver los ojos de un niño o una niña cuando se enciende una luz o de una persona mayor que recuerda su infancia. La Navidad es una época maravillosa y, por tanto, hay que celebrarla... en Vigo", zanjaba el alcalde, que se ha mostrado también optimista en cuanto a la previsión de visitas para esta temporada, que estima en unas 300.000 personas.

El alcalde tiene poder sobre la lluvia

En el mismo tono irónico, Abel Caballero también ha explicado que tiene poder sobre la lluvia y que usa ese poder "por decreto" siempre que hay una "gran ocasión": "Efectivamente, a las 18:55 paró la lluvia y a las 19:20 reanudó y en este momento para esta conexión con Antena 3 mandé parar la lluvia y la lluvia paró".