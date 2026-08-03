Detenido en Sitges uno de los más buscados de Suecia, escondido en casa del 'Pablo Escobar sueco'

La Policía Nacional ha detenido en Sitges (Barcelona) a Emin Muqa Kulic, un ciudadano sueco de 21 años considerado uno de los fugitivos más buscados de Suecia y una de las figuras clave de la organización criminal Dalen. Sobre él pesaba una orden de detención por su presunta implicación en una veintena de ataques violentos cometidos durante 2024, entre ellos asesinatos, intentos de asesinato, tiroteos y atentados con explosivos.

El arresto tuvo lugar durante la madrugada del pasado 1 de agosto en una vivienda unifamiliar situada en una exclusiva zona residencial de Sitges. Según medios suecos, el inmueble pertenece a Jonas Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco', condenado esta semana a nueve años de prisión por un delito grave de tráfico de cocaína.

Las autoridades suecas creían que Kulic permanecía oculto en México, pero una investigación conjunta entre la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad de Suecia permitió localizarlo en Cataluña tras meses de intercambio de información a través de la red europea ENFAST, especializada en la búsqueda de fugitivos de alta peligrosidad.

Durante varios días, los agentes mantuvieron vigilada la vivienda y comprobaron que el sospechoso apenas abandonaba el inmueble y únicamente salía al jardín, consciente de que era uno de los delincuentes más buscados de Europa. Ante el riesgo de que pudiera disponer de armas o explosivos, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar la casa y finalmente accedieron al inmueble durante la madrugada, momento en el que procedieron a su detención.

La Fiscalía sueca había emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para su extradición. Kulic se encontraba en prisión provisional en rebeldía desde mayo de 2025 y ahora será la Audiencia Nacional la que decida sobre su entrega a Suecia.

Según las autoridades suecas, Kulic era uno de los principales colaboradores de Mikael 'El Griego' Tenezos, líder de la red criminal Dalen y una de las figuras más relevantes del crimen organizado en Suecia. Tenezos fue detenido en México en 2025 y posteriormente extraditado a su país.

Los investigadores atribuyen a Kulic un papel relevante en la planificación y coordinación de ataques contra bandas rivales, con el objetivo de reforzar el poder de la organización y desestabilizar a otros grupos criminales. Desde mayo figuraba además en la lista de los fugitivos más buscados de Europol y está siendo investigado por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y uso de explosivos.

La Policía sueca sostiene asimismo que era uno de los encargados de captar a jóvenes para ejecutar los ataques ordenados por la organización. De acuerdo con la investigación, los instruía en el manejo de armas de fuego y explosivos, además de facilitarles el material utilizado en las acciones criminales. Los agentes lo relacionan con cerca de una veintena de episodios violentos registrados durante 2024, varios de los cuales acabaron con la muerte de integrantes de bandas rivales. En esos ataques se emplearon pistolas, fusiles de guerra y artefactos explosivos.