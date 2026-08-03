Condenado a casi diez años por violar y maltratar a su mujer durante dos años

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 9 años y 11 meses de prisión a un hombre de origen alemán que admitió durante el juicio haber sometido a su esposa a agresiones sexuales continuadas durante dos años, además de ejercer violencia física y psicológica contra ella y contra sus hijos menores durante el tiempo que la familia residió en España.

La sentencia, dictada por conformidad, recoge que el acusado reconoció los hechos y acepta las penas impuestas, así como el pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima por los daños sufridos.

Dos años de violencia en el domicilio familiar

Según la resolución judicial, la pareja llevaba dos décadas casada y había vivido en Alemania antes de trasladarse hace unos años a la provincia de Almería junto a sus hijos.

Fue a partir de agosto de 2022 cuando, de acuerdo con el fallo, el condenado comenzó a mantener un "trato humillante y vejatorio" hacia su esposa. La sentencia describe un clima continuado de insultos, amenazas y agresiones físicas tanto contra ella como contra los menores, una situación que terminó provocándole un cuadro de ansiedad y depresión.

Los magistrados atribuyen estos hechos a la "violencia patológica derivada de la enfermedad mental del procesado", circunstancia que, según la resolución, afectó a sus facultades intelectivas y volitivas durante ese periodo.

Amenazas y agresiones sexuales

El tribunal también considera probado que, entre agosto de 2022 y agosto de 2024, el acusado obligó de forma reiterada a su esposa a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de golpearla. La mujer accedía, según recoge la sentencia, para evitar que sus hijos, que se encontraban en la vivienda, escucharan las agresiones.

Uno de los episodios reflejados en la resolución ocurrió en septiembre de 2024. En aquella ocasión, el hombre agredió a tres de sus hijos y, cuando la madre intentó intervenir, la amenazó de muerte con un cuchillo.

Tras reconocer los hechos durante el procedimiento, el acusado ha sido condenado a un total de 9 años y 11 meses de prisión, además del pago de una indemnización de 10.000 euros a su esposa.

Recursos para las víctimas

Las víctimas de violencia de género y su entorno pueden solicitar ayuda a través del teléfono 016, disponible las 24 horas del día y en 52 idiomas. También está operativo el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016, el teléfono de la Fundación ANAR (900 20 20 10) para menores y, en situaciones de emergencia, el 112, además de los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062) o la aplicación AlertCops.