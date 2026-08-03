Muere un joven de 21 años tras ser embestido por una vaca mientras veraneaba en Castellón

Un joven de 21 años falleció este domingo tras ser embestido por una vaca el pasado jueves en las fiestas de Tírig, el pueblo castellonense en el que veraneaba.

El animal le provocó una grave herida en la cabeza

El fallecido, de nombre Joan, era vecino de Martorell (Barcelona) y solía veranear en el municipio castellonense de Tírig, donde el pasado jueves se estaba celebrando la fiesta mayor del pueblo. El accidente tuvo lugar ese mismo día por la mañana, cuando Joan intentaba ir de una valla de protección a otra, momento en el que fue alcanzado por el animal, que le provocó una fuerte herida en la cabeza por la que estuvo hospitalizado desde ese día hasta el domingo 2 de agosto, cuando finalmente perdió la vida.

"El Ayuntamiento de Martorell expresa su profundo pesar por la trágica muerte de Joan, un joven vecino de nuestro municipio. Lamentamos la trágica muerte de Joan, un joven martorellense de solo 21 años, durante las fiestas de Tírig, el pueblo donde veraneaba. Expresamos nuestro más sincero pésame y acompañamos en el dolor a su familia, a sus amigos y a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerlo y quererlo. Descansa en paz, Joan", expresó el consistorio en su cuenta de X.

"La muerte de Joan ha dejado consternado a nuestro pueblo"

También se pronunció el Ayuntamiento de Tírig: "La muerte de Joan, en medio de nuestras fiestas patronales ha llenado de dolor, consternación y silencio nuestro pueblo". El municipio castellonense también canceló los actos festivos que estaban programados para el resto del día.