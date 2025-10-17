La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada a su madre en un caserío entre basura y cadáveres de animales

Noticia impactante en Bilbao. La Ertzaintza ha encontrado a una mujer de 84 años encerrada en una habitación de un caserío de la zona. Situación que ha hecho saltar las alarmas del departamento de Seguridad, que comunicaba el ingreso de la mujer en un hospital de la zona. Además informan que fue su hijo el que la abandonó en la vivienda en malas condiciones, según el medio, 'El Correo'.

Encamada y encerrada en una habitación llena de basura

Todo ocurría este 14 de octubre en la subida al monte Pagasarri, cuando las autoridades recibían una llamada de una vecina de la zona. En esta la mujer avisaba de lo que estaba sucediendo en el caserío de sus vecinos, en el cual se encontraba encerrada una anciana de 84 años en un estado atroz.

Ante esto la autoridades se desplazaron hasta la zona, donde encontraron a al mujer de avanzada edad encerrada en una habitación con la puerta atada con cuerdas. Se encontraba encamada, rodeada de cadáveres de pájaros y gatos, excrementos y junto a varios perros heridos.

Una verdadera tragedia que ha provocado el ingreso de la mujer en un hospital de la zona, ya que se encontraba en condiciones infrahumanas.

Culpable de los hechos

Al parecer el culpable del encierro y posterior abandono de la víctima, es su propio hijo. Un hombre de 60 años con varios antecedentes delictivos y al cual las autoridades ya buscan para que responda ante sus actos.

