Diez detenidos de una red criminal que estafó más de un millón de euros en una macrooperación policial en Tenerife y Barcelona

La investigación se inició el pasado mes de abril tras una denuncia presentada en Santa Cruz de Tenerife por una víctima que fue estafada mediante técnicas de ingeniería social como el "hijo en apuros", smishing y vishing a través de mensajería instantánea. A partir de esta denuncia, los agentes lograron destapar una red criminal compleja y altamente estructurada, cuyo número de afectados no ha cesado de crecer.

Hasta la fecha, se han identificado a más de 155 víctimas en todo el territorio nacional y se ha podido cuantificar el fraude por encima de 1.100.000 euros, solo en los casos ya denunciados ante la Policía Nacional. No se descarta que esta cifra aumente a medida que avancen las diligencias.

La red criminal estaba altamente estructurada con ramificaciones a nivel nacional que había defraudado más de 1.100.000 euros. La operación se ha desarrollado con la colaboración de unidades especializadas de Barcelona y ha culminado con la detención de diez personas (ocho hombres y dos mujeres) de entre 19 y 31 años de edad, como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para cinco de los arrestados.

Así era su modus operandi

El modus operandi de la organización consistía en utilizar identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros, denominadas "mulas financieras", para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado. Se han realizado registros en un total de diez inmuebles, incluyendo domicilios y locales comerciales, concretamente cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona), interviniéndose múltiples efectos relacionados con la actividad delictiva.

Entre el material incautado se encuentran un total de 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, así como dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y tarjetas bancarias. Los primeros análisis realizados sobre el material intervenido han revelado la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con víctimas potenciales aún no identificadas. También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas, utilizadas presuntamente para dificultar el rastro del dinero defraudado.

La Policía Nacional continúa trabajando en el total esclarecimiento de los hechos, el análisis de la información extraída de los dispositivos y la identificación de más implicados, poniendo de relieve la eficacia de la colaboración interterritorial y la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos con impacto nacional.

