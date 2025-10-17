Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Peces muertos

Amanecer inusual en una playa de Algeciras: cientos de peces muertos cubren la playa del Rinconcillo

Las autoridades investigan el origen de los hechos mientras continúa la limpieza y el control en la playa.

Marta Ojeda
Publicado:

La playa de El Rinconcillo, en Algeciras, amaneció el pasado jueves con una estampa curiosa y preocupante: cientos de peces muertos aparecieron en la orilla, generando sorpresa entre los primeros vecinos que paseaban por la zona.

La Policía Local acudió al lugar y activó los protocolos habituales para este tipo de incidentes. Técnicos de Medio Ambiente también se desplazaron a la zona para recoger muestras de los peces y tratar de determinar el origen del suceso. Por su parte, fue la empresa Urbaser, encargada del mantenimiento de los arenales de la ciudad, la que retiró los ejemplares que aparecieron muertos.

Posibles causas

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por Antena 3 Noticias descartan, por ahora, que la aparición de peces muertos en la playa de El Rinconcillo se deba a vertidos contaminantes. Aunque no hay una causa confirmada, entre las hipótesis que se barajan figuran varias de origen natural: desde un posible cambio brusco de mareas o temperatura, que podría haber afectado a especies más sensibles, hasta la falta de oxígeno en el agua. También se contempla la posibilidad de que el banco de peces haya sido acosado por depredadores o que se trate de un descarte pesquero, es decir, peces arrojados desde algún barco al mar por su escaso valor comercial.

Mientras se analizan las muestras recogidas, el Ayuntamiento mantiene activo el operativo de limpieza y vigilancia en la zona. El objetivo es recuperar la normalidad en la playa cuanto antes y esclarecer el origen de un episodio que ha generado inquietud entre vecinos y bañistas.

