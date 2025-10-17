Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Santander

Hallan el cadáver de un buceador flotando en la playa de la Maruca, en Santander

El hombre, de 67 años y vecino de Monte, fue encontrado flotando en el agua junto a su equipo de pesca. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Los bomberos de Santander han encontrado este viernes el cadáver de un buceador que ha aparecido flotando en aguas de la playa de La Maruca, cerca de una zona rocosa y junto a sus utensilios de pesca. El fallecido es un hombre de 67 años, vecino del barrio de Monte, según han informado el Ayuntamiento de Santander, la Policía Nacional y el Servicio de Emergencias 112 de Cantabria, que recibió el aviso a las 14:20 horas.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, trasladaron el cuerpo hasta las rocas, y los sanitarios del 061 certificaron el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha activado el protocolo habitual en estos casos, custodiando el cadáver hasta la llegada del médico forense, que ordenó su traslado al Instituto de Medicina Legal.

Hasta la zona han acudido también efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el helicóptero del Gobierno de Cantabria, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.

Hallan un cadáver en la playa del Dosel de Cullera (Valencia), el segundo en menos de una semana

El de Santander no ha sido el único cadáver que se ha encontrado flotando en el agua esta semana. Desafortunadamente, el cuerpo sin vida de otra persona ha sido hallado flotando en el agua de la playa del Dosel de Cullera (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Se trata del segundo cuerpo sin vida localizado en el mismo arenal en menos de una semana.

Según ha adelantado Levante-EMV, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado este jueves por la mañana y unos pescadores de la zona dieron el aviso a Emergencias.

Fuentes de la investigación han detallado que la persona fallecida todavía no ha sido identificada y, en principio, no se aprecian signos de violencia en el cuerpo. Se trata del segundo cuerpo sin vida hallado en la playa del Dosel en menos de una semana, ya que el pasado sábado por la tarde localizaron un cadáver en estado avanzado de descomposición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada a su madre en un caserío entre basura y cadáveres de animales

Caserío donde vivía la mujer

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan el cadáver de un buceador flotando en la playa de la Maruca, en Santander

Imagen de archivo de Esther López.

La Fiscalía pide 18 años de prisión para Óscar Sanz por el asesinato de Esther López

Imagen de la enfermera Teresa Rodríguez Llamazares.

Condenado a 30 años el ex guardia civil que asesinó a la enfermera española Teresa Rodríguez en Bruselas

Cádiz.- Cruz Roja rescató a 128 bañistas en las playas de Chiclana, San Fernando y Algeciras en verano
Peces muertos

Amanecer inusual en una playa de Algeciras: cientos de peces muertos cubren la playa del Rinconcillo

Imagen del suceso en Vélez-Málaga
Málaga

Dos policías sujetan a un hombre durante 20 minutos tras saltar al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Grupo criminal

4 detenidos y 200 investigados por empadronar a 600 inmigrantes de forma ilegal en Talavera de la Reina

La organización criminal actuaba en tres escalones distintos y sus principales responsables han sido detenidos.

Diez detenidos de una red criminal de estafadores
Red de estafadores

Diez detenidos de una red criminal que estafó más de un millón de euros en una macrooperación policial en Tenerife y Barcelona

Cinco de los detenidos han ingresado en prisión, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Ya son 155 las víctimas identificadas en todo el territorio nacional.

Muñoz Machado, director de la RAE.

Todas las Academias de la Lengua Española respaldan a Muñoz Machado, director de la RAE, y destacan su "firme liderazgo intelectual"

Fachada colegio

El testimonio de una exalumna del colegio de Sevilla que también sufrió acoso: "He llegado a jugar con hormigas porque a nadie más"

Vecino de Valladolid

Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Publicidad