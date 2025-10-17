Hallan el cadáver de un buceador flotando en la playa de la Maruca, en Santander

Los bomberos de Santander han encontrado este viernes el cadáver de un buceador que ha aparecido flotando en aguas de la playa de La Maruca, cerca de una zona rocosa y junto a sus utensilios de pesca. El fallecido es un hombre de 67 años, vecino del barrio de Monte, según han informado el Ayuntamiento de Santander, la Policía Nacional y el Servicio de Emergencias 112 de Cantabria, que recibió el aviso a las 14:20 horas.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, trasladaron el cuerpo hasta las rocas, y los sanitarios del 061 certificaron el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha activado el protocolo habitual en estos casos, custodiando el cadáver hasta la llegada del médico forense, que ordenó su traslado al Instituto de Medicina Legal.

Hasta la zona han acudido también efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el helicóptero del Gobierno de Cantabria, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.

Hallan un cadáver en la playa del Dosel de Cullera (Valencia), el segundo en menos de una semana

El de Santander no ha sido el único cadáver que se ha encontrado flotando en el agua esta semana. Desafortunadamente, el cuerpo sin vida de otra persona ha sido hallado flotando en el agua de la playa del Dosel de Cullera (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Se trata del segundo cuerpo sin vida localizado en el mismo arenal en menos de una semana.

Según ha adelantado Levante-EMV, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado este jueves por la mañana y unos pescadores de la zona dieron el aviso a Emergencias.

Fuentes de la investigación han detallado que la persona fallecida todavía no ha sido identificada y, en principio, no se aprecian signos de violencia en el cuerpo. Se trata del segundo cuerpo sin vida hallado en la playa del Dosel en menos de una semana, ya que el pasado sábado por la tarde localizaron un cadáver en estado avanzado de descomposición.