Un fármaco con sello español aumenta la supervivencia de pacientes con un determinado cáncer de mama

Se llama Verzenios y su principio activo es abemaciclib, un fármaco 'made in Spain' de Lilly, que aumenta la supervivencia en cáncer de mama temprano HR+, HER2-, de alto riesgo con dos años de tratamiento. Un fármaco cuyo descubrimiento contó con la colaboración esencial de investigadores de Lilly España, es la primera terapia, en más de dos décadas, que demuestra un beneficio significativo en la supervivencia global en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano HR+, HER2−, de alto riesgo.

Los resultados a siete años del ensayo fase 3 monarchE también muestran que abemaciclib más terapia endocrina (TE) demostró beneficios sostenidos en la supervivencia libre de enfermedad invasiva y en la supervivencia libre de recaída a distancia.

Hoy se ha presentado en Berlín, en la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO)

Los datos muestran que dos años de tratamiento adyuvante con abemaciclib en combinación con terapia endocrina redujeron el riesgo de muerte en un 15,8% en comparación con la terapia endocrina sola y dieron lugar a mejoras sostenidas a largo plazo en la supervivencia libre de enfermedad invasiva y la supervivencia libre de recaída a distancia, en pacientes con cáncer de mama temprano HR+, HER2- de alto riesgo con ganglios positivos.

La supervivencia es lo más importante y abemaciclib, en combinación con terapia endocrina, representa "el primer tratamiento en más de dos décadas que ha demostrado una clara mejora en la supervivencia global en contexto adyuvante» según Stephen Johnston, doctor en Medicina, profesor de Medicina del Cáncer de Mama y oncólogo médico consultor en The Royal Marsden NHS Foundation Trust (Londres, Reino Unido)

Los datos presentados incluyen los resultados del análisis primario de la supervivencia global, que refleja una mediana de seguimiento de 6,3 años, con más del 75 % de los pacientes seguidos durante al menos cuatro años, tras completar el periodo de tratamiento de dos años con abemaciclib.

"Estos resultados representan un avance importante en el tratamiento de la enfermedad HR+, HER2- con ganglios positivos y alto riesgo, ya que reducen significativamente la recurrencia y mejoran la supervivencia", subrayó Jacob Van Naarden, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Oncology. "Estos hallazgos refuerzan los dos años de abemaciclib más terapia endocrina como el estándar de tratamiento para enfermedad con ganglios positivos y alto riesgo, lo que ofrece una nueva esperanza a los pacientes que se enfrentan a este diagnóstico".

Además, no se observaron nuevas señales de seguridad ni toxicidades tardías y los acontecimientos adversos se gestionaron generalmente con modificaciones de la dosis, en consonancia con los análisis previos.

"España ha sido clave en el desarrollo de abemaciclib, por lo que nos sentimos muy orgullosos de que un medicamento made in Spain, cuyo descubrimiento contó con la colaboración esencial de investigadores de Lilly España, tenga hoy un impacto global tan significativo en la lucha contra el cáncer de mama evitando las recaídas a largo plazo, mejorando así la supervivencia global de las pacientes", señaló Alejo Cassinello, director del Área Médica de Oncología de Lilly España.

Se estima que el 90 % de todos los cánceres de mama se detectan en un estadio temprano3. Aproximadamente el 70 % de todos los casos de cáncer de mama son del subtipo HR+, HER2-4. Aunque el pronóstico para HR+, HER2 – es generalmente favorable, las pacientes de alto riesgo tienen tres veces más probabilidades que aquellas con características de bajo riesgo de sufrir una recaída, siendo la mayoría enfermedades metastásicas incurables. Estas pacientes tienen un mayor riesgo de recaída durante los dos primeros años de terapia endocrina.

Es un comprimido oral que se toma dos veces al día y está disponible en dosis de 50 mg, 100 mg, y 150 mg.

El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo, después del cáncer de pulmón. Los 2,3 millones de nuevos casos estimados indican que cerca de 1 de cada 4 cánceres diagnosticados en 2022 fue de mama. Con aproximadamente 666.000 muertes en 2022, el cáncer de mama fue la cuarta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.