Efemérides de hoy 18 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de octubre?

Un 18 de octubre de 1997, se inaugura el Museo Guggenheim Bilbao, marcando un antes y un después en la historia cultural y urbana de la ciudad. El acto oficial fue presidido por los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, acompañados por el lehendakari José Antonio Ardanza, figura clave en la negociación con la Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York, asociada a museos de arte de vanguardia en varias ciudades del mundo. La exposición inaugural fue un reflejo del arte contemporáneo internacional, con obras de Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Richard Serra y Yves Klein.

Su construcción innovadora es una escultura en sí misma, diseñada por el arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, simbolizaba la apuesta del País Vasco por la cultura y la modernidad mediante una arquitectura vanguardista del siglo XX. Se construyó en titanio entre 1993 y 1997 sobre la curva de un antiguo muelle que conecta con el río Nervión. Una apuesta para el desarrollo, dando origen al fenómeno conocido como el “efecto Guggenheim”, que transformó a Bilbao de una ciudad industrial en crisis a un referente internacional del arte contemporáneo.

También, un día como hoy, 18 de octubre de 1898 Estados Unidos asume el control de Puerto Rico, una de las colonias más antiguas de América. La isla fue colonia española hasta finales del siglo XIX, al finalizar la Guerra Hispanoamericana, en la que España pierde territorios de ultramar y cede Puerto Rico a Estados Unidos con la firma del armisticio. Ese día, el general estadounidense John R. Brooke tomó posesión de la isla, convirtiéndose en su primer gobernador militar. Este acto marcó el inicio de la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico, aunque la formalización legal de la cesión se concretó posteriormente con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de octubre?

1922: Se funda la British Broadcasting Corporation BBC, la cadena pública de radio y televisión del Reino Unido.

1961: Estreno de la película musical West Side Story en Nueva York.

1986: Pilar Miró, nombrada directora de RTVE, primera mujer en ese cargo.

1991: Israel y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1967 tras la Guerra de los Seis Días.

2003: El astronauta español Pedro Duque inicia su segunda misión científica espacial.

2004: El Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones firman en Montevideo un acuerdo de libre comercio.

¿Quién nació el 18 de octubre?

1850: Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1926.- Chuck Berry, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

1935: Peter Boyle, actor estadounidense.

1945: Cristina Fernández Cubas, periodista y escritora española.

1960: Jean-Claude Van Damme, actor y especialista de artes marciales belga.

1974: Susana Díaz Pacheco, política española.

¿Quién murió el 18 de octubre?

1931: Thomas Edison, inventor estadounidense.

1955: José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.

2002: Mercedes Soriano, escritora española.

2016: José Antonio Egidazu, expresidente del Athletic Club.

2017: Arsenio González Álvarez, actor español.

2021: Colin Powell, ex secretario de Estado de EE. UU.

¿Qué se celebra el 18 de octubre?

Hoy 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos y el Día Mundial de la Menopausia.

Horóscopo del 18 de octubre

Los nacidos el 18 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 18 de octubre

Hoy, 18 de octubre, se celebran los santos Lucas, Julián, Justo, Amable y Atenodoro.