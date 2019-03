"No entiendo que quieran entregarle los niños al hombre que nos ha maltratado"

Un juzgado de Valencia exige a una ciudadana española residente en esta ciudad, a quien considera autora de la sustracción internacional ilícita de dos de sus tres hijos, que los devuelva inmediatamente a Inglaterra a petición del padre de los niños.

La madre asegura que ha huido a nuestro país con sus pequeños por "las amenazas y los malos tratos" que sufrían tanto ella como los niños.

El auto del juzgado afirma que ella "ha retenido de manera ilícita a los menores en contra de la voluntad del otro progenitor", un hombre de origen nigeriano y nacionalidad española.

Ella relata "alguna" de las palizas que ha sufrido y confiesa que ha temido "por su vida y la de sus hijos".

"Llegó a golpearme violentamente en el vientre estando ya embarazada de mi último hijo", asegura. Este suceso fue el que le hizo regresar a España: "Además, me decía que me iba a quitar a los niños para llevarlos a Nigeria y que no los vería más".

El juzgado no tiene en cuenta la denuncia por maltrato

"Caí al suelo, veía la sangre en el lavabo, me levantó y me hizo mirarme al espejo. Me dijo que todo lo que me estaba pasando era culpa mía. No entiendo que quieran entregarle a los niños al hombre que nos ha hecho tanto daño", afirma entre lágrimas.

"Nos iba a matar", asegura Carolina, quien lamenta que la Justicia española no haya considerado las denuncias por malos tratos y violación que ha interpuesto tanto en Inglaterra como en España contra su marido, una cuestión que, según el auto del juzgado valenciano, no se contempla en el Convenio de La Haya, "siendo en todo caso el Tribunal del Condado de Nottingham el que debiera pronunciarse sobre los mismos".