El TSJM ordena al Gobierno investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa

Los jueces exigen que se admita la denuncia del PP y se investigue si el presidente incurrió en conflicto de intereses por los negocios de Begoña Gómez. La oposición cree que Sánchez debió abstenerse en las reuniones donde se tomaron decisiones.

El presidente del Gobierno, Pedro S&aacute;nchez

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

Juan Muñoz
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifica su decisión de ordenar al Gobierno, en concreto a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que investigue la actuación de Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa y los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda declarar firme la sentencia dictada en junio, en la que ya ordenó la investigación al ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López.

Los jueces toman esta decisión después de transcurrir el plazo de 30 días estimado para presentar recurso de casación ante el Supremo sin que ocurriera tal cosa.

El PP asegura que Sánchez debió abstenerse

El Partido Popular presentó una denuncia en la Oficina de Conflicto de Intereses considerando que Pedro Sánchez debía haberse abstenido de participar en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se tomaron decisiones sobre el rescate de Air Europa, al afectar a los "intereses personales" de su esposa, Begoña Gómez.

El Tribunal concluye que la Oficina de Conflicto de Intereses debe proceder a la "tramitación de la denuncia" del PP, a quien ve legitimado para presentar dicha denuncia, "con una actividad de investigación al respecto".

"Una vez realizado, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas", añade el Tribunal.

