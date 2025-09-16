Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 16 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Los ataques en Gaza. la destrucción de Estados Unidos de una embarcación venezolana en el Caribe, o el suceso de Calpe, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 16 de septiembre de 2025.

Ataques a Gaza

El ejército israelí ha lanzado este martes una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza, tal y como ha informado Axios citando a funcionarios israelíes. De esta manera, medios israelíes aseguran que ya habría comenzado la toma total. La incursión terrestre está en marcha, los tanques hebreos habrían entrado ya en la ciudad palestina. La amenaza de Netanyahu es ya una realidad, aunque el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de estos nuevos bombardeos.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, ha explicado a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos" en la zona, de manera que "el número de muertos y heridos sigue aumentando". Según Bassal, el ejército israelí también atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Embarcación en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump anuncia este lunes un segundo ataque a otra embarcación en la que, según el presidente norteamericano, viajaban al menos tres narcotraficantes venezolanos. Asegura que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres, a quienes definió como "terroristas".

Suceso en Calpe

La tragedia golpeaba duramente Calpe este domingo. Una bebé de tan solo 20 días murió, mientras que su madre se encuentra hospitalizada en estado crítico después de haber sido arrolladas por un coche sin conductor que se encontraba estacionado en una pendiente bastante pronunciada en una calle de una urbanización del municipio alicantino. El vehículo empezó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás llevándose por delante a ambas. El hermano de la bebé, de 4 años, y el padre de ambos presenciaron los hechos.

Almodóvar, sobre la "barbarie" en Gaza: "Los políticos tienen que prestar atención a los ciudadanos"

Pedro Almodóvar participa en la concentración promovida por 'Artistas con Palestina'

Sociedad

Gabriel, testigo del atropello de Calpe

Gabriel, testigo del atropello a una bebé y su madre en Calpe: "El padre me dio al bebé, que respiraba un poco irregular"

Marc Anthony

Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

Mossos d'Esquadra en un operativo en la frontera de La Jonquera
Atropello

Muere un viandante tras ser atropellado por un coche en la AP-7 en Girona

Radar de velocidad de Dirección General de Tráfico (DGT)
SEGURIDAD VIAL

Un profesor de matemáticas aclara cuánto tiempo se ahorra superando el límite de velocidad y circulando a 140 km/h en autopistas

Detenidos en Galicia en una operación contra el narcotráfico
Galicia

Incautadas más de 3 toneladas de cocaína en A Coruña que habrían llegado en narcosubmarino

La policía consiguió frenar una nueva operación de entrada de droga en las costas gallegas al hacer que el vehículo que transportaba la mercancía perdiese parte de la carga.

Los escombros del bar de Vallecas en el que tuvo lugar una explosión de gas
Explosión Vallecas

Encuentran un segundo cadáver entre los escombros tras la explosión de gas en Vallecas

Este lunes los bomberos han localizado sepultado el cadáver de una persona tras la explosión de gas en un bar de Vallecas. Ya son dos fallecidos y una veintena de heridos, dos de ellos en estado grave.

Encierro toros

VÍDEO: dos toros destrozan brutalmente un coche al escapar del encierro en Guadalajara

Neutralizan con un taser al atrincherado en Gran Vía que amenazaba con explotar dos bombonas de butano

Neutralizan con un taser al atrincherado en Gran Vía que amenazaba con explotar dos bombonas de butano

Imagen del bar en Vallecas tras la explosión

La Policía atribuye la explosión en Vallecas a una fuga de gas en un bajo reconvertido en vivienda

