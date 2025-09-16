Noticias de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Los ataques en Gaza. la destrucción de Estados Unidos de una embarcación venezolana en el Caribe, o el suceso de Calpe, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 16 de septiembre de 2025.

Ataques a Gaza

El ejército israelí ha lanzado este martes una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza, tal y como ha informado Axios citando a funcionarios israelíes. De esta manera, medios israelíes aseguran que ya habría comenzado la toma total. La incursión terrestre está en marcha, los tanques hebreos habrían entrado ya en la ciudad palestina. La amenaza de Netanyahu es ya una realidad, aunque el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de estos nuevos bombardeos.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, ha explicado a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos" en la zona, de manera que "el número de muertos y heridos sigue aumentando". Según Bassal, el ejército israelí también atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Embarcación en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump anuncia este lunes un segundo ataque a otra embarcación en la que, según el presidente norteamericano, viajaban al menos tres narcotraficantes venezolanos. Asegura que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres, a quienes definió como "terroristas".

Suceso en Calpe

La tragedia golpeaba duramente Calpe este domingo. Una bebé de tan solo 20 días murió, mientras que su madre se encuentra hospitalizada en estado crítico después de haber sido arrolladas por un coche sin conductor que se encontraba estacionado en una pendiente bastante pronunciada en una calle de una urbanización del municipio alicantino. El vehículo empezó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás llevándose por delante a ambas. El hermano de la bebé, de 4 años, y el padre de ambos presenciaron los hechos.

