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Crisis migratoria

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo.

Frontera entre España y Marruecos en Melilla

Frontera entre España y Marruecos en Melilla EFE

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Daniel Caballero
Publicado:

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

El Gobierno moviliza al Ejército

Además, en las últimas horas se ha conocido que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil con el fin de mantener la seguridad en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil.

En las últimas horas, miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días. El Gobierno central trabaja ante esta situación para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

A los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

A su vez, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. También se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad. A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos medias y 4 tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio.

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