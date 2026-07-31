Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Vacaciones

Las subidas de precios cambian nuestra forma de viajar

Las vacaciones tradicionales están cambiando. Principalmente por el aumento de los precios, que nos obliga a reducir los días de descanso. Y por que cada vez repartimos los días de vacaciones en varias semanas o incluso meses. Viajamos más veces pero con estancias mucho más cortas.

Maletas perdidas en un aeropuerto

Las subidas de precios cambian nuestra forma de viajar | Istock

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

Ya no es habitual un mes entero de descanso. Cambia el modelo tradicional de vacaciones. Ahora repartimos los días de descanso durante todo el año.

Todos lo tenemos claro. Todo es más caro. Y eso nos cambia los planes. Lo que no falla es la visita al pueblo. Muchos días o pocos, con mayor o menor presupuesto, lo importante es descansar y sobre todo volver.

El encarecimiento de la vida está reconfigurando por completo el día a día y el descanso de los profesionales en nuestro país. Según una encuesta de casi 5.700 trabajadores, el 73,9% de los mismos ya ha tenido que modificar sus hábitos cotidianos de consumo y el 77,3% afirma que el aumento del coste afectará directamente a sus vacaciones.

El 77,3% de los trabajadores modificará sus vacaciones este año por el aumento del coste de vida.

Este cambio va unido al ajuste generalizado del consumo. El 77,8% de las mujeres trabajadoras ha tenido que modificar sus hábitos de compra, frente al 70% de los hombres. El 79,2% del tramo de trabajadores de 25 a 44 años recortará la duración o el presupuesto de sus vacaciones este año.

El encarecimiento del consumo afecta especialmente a las Islas Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana. En el lado opuesto, Asturias, País Vasco y Aragón registran las tasas más leves de cambio de hábitos de consumo. El presupuesto para las vacaciones de verano es el gran sacrificado de este año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El fin de la emergencia nacional en Madrid y Ávila desplaza el foco de los incendios a Zamora y Castellón

Incendios en España

Publicidad

Sociedad

Incendio

Castellón y Zamora centran la preocupación tras levantarse la emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid

Maletas perdidas en un aeropuerto

Las subidas de precios cambian nuestra forma de viajar

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 31 de julio de 2026

Crisis migratoria Ceuta
Crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Ejército se despliega tras una entrada masiva desde Marruecos

Yuriko Koike elegida gobernadora de Tokio
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 31 de julio?

Frontera entre España y Marruecos en Melilla
Crisis migratoria

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo.

Isla de los Faisanes
Frontera

España traspasa a Francia la jurisdicción de la isla de los Faisanes

El islote fronterizo del río Bidasoa celebró este miércoles el tradicional cambio de titularidad.

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.

Ascienden a 18 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

Imagen de miles de jóvenes llegando a Ceuta

El Gobierno despliega al Ejército para apoyar a la Guardia Civil en Ceuta

Llegada de migrantes a Ceuta

VIDEO | Las imágenes de la llegada masiva de miles de migrantes a Ceuta por el Tarajal

Publicidad