Las subidas de precios cambian nuestra forma de viajar

Ya no es habitual un mes entero de descanso. Cambia el modelo tradicional de vacaciones. Ahora repartimos los días de descanso durante todo el año.

Todos lo tenemos claro. Todo es más caro. Y eso nos cambia los planes. Lo que no falla es la visita al pueblo. Muchos días o pocos, con mayor o menor presupuesto, lo importante es descansar y sobre todo volver.

El encarecimiento de la vida está reconfigurando por completo el día a día y el descanso de los profesionales en nuestro país. Según una encuesta de casi 5.700 trabajadores, el 73,9% de los mismos ya ha tenido que modificar sus hábitos cotidianos de consumo y el 77,3% afirma que el aumento del coste afectará directamente a sus vacaciones.

El 77,3% de los trabajadores modificará sus vacaciones este año por el aumento del coste de vida.

Este cambio va unido al ajuste generalizado del consumo. El 77,8% de las mujeres trabajadoras ha tenido que modificar sus hábitos de compra, frente al 70% de los hombres. El 79,2% del tramo de trabajadores de 25 a 44 años recortará la duración o el presupuesto de sus vacaciones este año.

El encarecimiento del consumo afecta especialmente a las Islas Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana. En el lado opuesto, Asturias, País Vasco y Aragón registran las tasas más leves de cambio de hábitos de consumo. El presupuesto para las vacaciones de verano es el gran sacrificado de este año.

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