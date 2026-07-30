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España traspasa a Francia la jurisdicción de la isla de los Faisanes

El islote fronterizo del río Bidasoa celebró este miércoles el tradicional cambio de titularidad.

Isla de los Faisanes

Isla de los Faisanes Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

La isla de los Faisanes, un pequeño islote situado en el río Bidasoa entre Irún y Hendaya, volvió a protagonizar este miércoles uno de los actos fronterizos más singulares del mundo. Como ocurre cada final de julio, España cedió a Francia la administración temporal del territorio en una ceremonia en la que se arrió la bandera española y se izó la francesa, en presencia de autoridades civiles y militares de ambos países. La isla, habitualmente deshabitada, cambia de jurisdicción cada seis meses en virtud de un acuerdo bilateral único en el mundo.

El condominio más pequeño de planeta

Con apenas 120 metros de longitud y 70 de anchura, la isla de los Faisanes está considerada el condominio más pequeño del planeta, una figura jurídica por la que un mismo territorio es administrado de forma compartida por dos Estados. Su relevancia histórica, sin embargo, va mucho más allá de su reducido tamaño.

Fue precisamente en este enclave donde en 1659 se firmó el Tratado de los Pirineos, que puso fin a la guerra entre las coronas de España y Francia, fijó gran parte de la frontera entre ambos reinos y selló la paz con el compromiso matrimonial entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV.

La soberanía compartida del islote no llegaría hasta casi dos siglos después. El Tratado de Bayona de 1856 reguló la delimitación de la frontera en el río Bidasoa y estableció que la isla sería administrada conjuntamente por ambos países. El acuerdo puso fin a años de incertidumbre sobre su estatus y consolidó un lugar que durante siglos había servido como territorio neutral para celebrar negociaciones diplomáticas, intercambios de prisioneros y encuentros entre representantes de las dos coronas. En 1861 se levantó un monolito conmemorativo en recuerdo de las conferencias que dieron lugar al Tratado de los Pirineos, un símbolo de la reconciliación entre España y Francia al que hicieron referencia durante la ceremonia el comandante naval de San Sebastián, David Mínguez, y el comandante naval de Bayona, Théophile Manteau.

El actual sistema de alternancia comenzó en 1902, cuando un sorteo determinó que España administraría la isla entre el 1 de febrero y el 31 de julio, mientras que Francia lo haría del 1 de agosto al 31 de enero. Desde entonces, el relevo semestral se ha mantenido sin interrupciones, incluso durante episodios tan convulsos como las dos guerras mundiales o la Guerra Civil española, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación y estabilidad entre ambos Estados.

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