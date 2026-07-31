Efemérides de hoy 31 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 31 de julio?

El 31 de julio de 2016, Yuriko Koike es elegida gobernadora de la Prefectura Metropolitana de Tokio, capital de Japón, la primera mujer en ostentar el cargo. El electorado tokiota salió a las urnas, una movilización masiva que registró el 59,73% del censo electoral, un incremento de 13,59 puntos respecto a los anteriores comicios en la megaciudad nipona. Koike se presentó como candidata independiente, obteniendo una victoria aplastante con 2.912.628 votos (44,49%).

Formada en el Partido Liberal Demócrata japonés, Koike abandonó la agrupación al no recibir el consentimiento de la directiva para su candidatura, la cual apoyaba la campaña electoral de Hiroya Masuda, su compañero de partido. La política contaba con un amplio currículum que avalaba su experiencia profesional, fue la primera mujer ministra de Defensa (2007) y de Medio Ambiente (2003-2006). Durante su administración fue la encargada de organizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales debieron aplazarse a 2021 por culpa de la pandemia mundial del COVID-19.

Un 31 de julio, pero de 2008, la NASA confirma la existencia de agua en Marte. Esta hazaña histórica fue gracias al módulo de aterrizaje estacionario Phoenix Mars Lander, que con sus laboratorios internos analizó una muestra geológica del planeta por primera vez. La prueba demostró empíricamente la presencia de agua gracias a un proceso químico: el brazo robótico depositó una muestra de suelo ártico marciano dentro de uno de los hornos de la sonda. Al calentarla, los sensores del espectrómetro de masas detectaron la liberación de vapores de agua, de H₂O.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de julio?

1895.- Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

1932.- El Partido Obrero Nacionalsocialista (Partido Nazi) gana las elecciones en Alemania.

1944.- Fallece el escritor francés Antoine Saint-Exupéry, autor de ‘El principito’, en accidente aéreo cerca de Marsella.

1959.- Se constituye Euskadi ta Askatasuna (ETA), más tarde organización terrorista.

1968.- El modisto español Cristóbal Balenciaga cierra su casa de París y se retira del negocio de la moda.

1982.- Mayor accidente por carretera en Francia, con 54 muertos, de ellos 46 niños, en Beaune.

1988.- El rey Hussein de Jordania renuncia al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un Estado palestino independiente.

1991.- La URSS y EE. UU. firma el tratado START para reducir sus arsenales nucleares estratégicos.

1999.- El conservador Partido de Acción Nacional acepta una coalición con la izquierda para desbancar al PRI, en el poder durante 70 años.

2012.- El nadador estadounidense Michael Phelps se convierte en el deportista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos al sumar 19 medallas.

2012.- Venezuela se incorpora a Mercosur.

¿Quién nació el 31 de julio?

1854.- José Canalejas, político liberal español.

1919.- Primo Levi, escritor italiano de origen sefardí.

1923.- Ana Mariscal, actriz española.

1930.- Pedro Lavirgen, tenor español.

1941.- Víctor Hayes, investigador holandés, padre del WI-FI.

1943.- Francisca Sauquillo, abogada laboralista española.

1944.- Geraldine Chaplin, actriz nacida en EE. UU. y nacionalizada británica.

¿Quién murió el 31 de julio?

1886.- Franz Liszt, compositor y pianista húngaro.

1981.- Omar Torrijos, general panameño.

1993.- Balduino I, Rey de Bélgica.

2003.- Guido Crepax, dibujante de cómic italiano.

2009.- Mary Carrillo, actriz española.

2017.- Jeanne Moreau, actriz francesa.

2022.- Fidel Ramos, presidente de Filipinas.

¿Qué se celebra el 31 de julio?

Hoy, 31 de julio, se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales.

Horóscopo del 31 de julio

Los nacidos el 31 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 31 de julio

Hoy, 31 de julio, se celebra san Ignacio de Loyola.