Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

León

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

La mujer de 64 años apareció muerta en el cauce del río Luna después de varios días de búsqueda.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un veh&iacute;culo oficial

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

Publicidad

Este lunes se ha localizado sin vida el cuerpo de la mujer que desapareció en la madrugada de este pasado sábado en La Magdalena, localidad leonesa. Su cadáver fue rescatado en el interior del cauce del río Luna, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Localizan el cuerpo en el cauce del río Luna

La mujer fue localizada sin vida a primera hora de la mañana de este lunes por Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, que participaban en el dispositivo de rastreo. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para esclarecer la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a La Magdalena para la autopsia.

La mujer tenía 64 años

Un familiar denunció la desaparición tras no poder contactar con la mujer, y fue en ese momento cuando la Guardia Civil inició el operativo de búsqueda, movilizando así a varias unidades durante el sábado y el domingo, aunque finalmente fue este lunes cuando se encontró el cadáver de la mujer de 64 años.

Como es habitual en casos de desaparición, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Artefacto localizado en un municipio de Toledo

Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Colapso en Chamartin
España apretada

El 90% de los españoles vive en el 2,6% del territorio: así estallan las costuras del país

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"
CÁDIZ

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón
Álava

Al menos un muerto y un herido crítico tras una explosión en una empresa pirotécnica en Álava

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Ambulancia del SAMU 061 de Baleares
MALLORCA

Muere una mujer de 60 años atragantada mientras comía una ensaimada en Mallorca

La mujer estaba disfrutando de un paseo por el centro de Maria de la Salut mientras se comía el dulce cuando de pronto comenzó a atragantarse. Pese a la ayuda de un joven estudiante y de los sanitarios que acudieron al lugar, la mujer acabó falleciendo.

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Localizan la mochila y mensajes escritos en el suelo de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Un coche de la policía autonómica canaria

Una agente de la policía autonómica canaria denuncia a cuatro mandos del cuerpo por acoso laboral

Radares

¿Te pueden multar por avisar de un radar o de un control? Esto dice la ley

Publicidad