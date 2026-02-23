Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

Este lunes se ha localizado sin vida el cuerpo de la mujer que desapareció en la madrugada de este pasado sábado en La Magdalena, localidad leonesa. Su cadáver fue rescatado en el interior del cauce del río Luna, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Localizan el cuerpo en el cauce del río Luna

La mujer fue localizada sin vida a primera hora de la mañana de este lunes por Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, que participaban en el dispositivo de rastreo. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para esclarecer la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a La Magdalena para la autopsia.

La mujer tenía 64 años

Un familiar denunció la desaparición tras no poder contactar con la mujer, y fue en ese momento cuando la Guardia Civil inició el operativo de búsqueda, movilizando así a varias unidades durante el sábado y el domingo, aunque finalmente fue este lunes cuando se encontró el cadáver de la mujer de 64 años.

Como es habitual en casos de desaparición, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León.

