Cuatro migrantes mueren en 24 horas intentando llegar a nado a Ceuta

El mar vuelve a dejar una imagen trágica en la frontera sur. Cuatro migrantes han fallecido ahogados en las últimas 24 horas en aguas de Ceuta cuando intentaban alcanzar la ciudad autónoma a nado desde Marruecos. La Guardia Civil ha recuperado sus cuerpos y mantiene activo el dispositivo de búsqueda de los desaparecidos.

El suceso se produce después de un fin de semana marcado por una intensa presión migratoria, con más de 200 intentos de entrada a nado registrados en Ceuta. Algunos lograron alcanzar la costa española, mientras que otros fueron interceptados antes de completar el trayecto.

Una ruta que, pese a la corta distancia que separa ambas costas, entraña un enorme riesgo por las corrientes, el agotamiento y la falta de medios adecuados para afrontar la travesía. Un peligro que vuelve a quedar patente con estas nuevas víctimas.

La tragedia se suma a otros episodios recientes registrados en el entorno del Estrecho. En las últimas horas también se han localizado cuerpos sin vida en aguas próximas a Melilla, en un nuevo reflejo de la presión migratoria que soportan las fronteras marítimas españolas.

La situación ha provocado la reacción del Gobierno de Ceuta, que reclama modificar la Ley de Extranjería para permitir las devoluciones de las personas que entran a nado. La Ciudad Autónoma considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe el rechazo en frontera por vía marítima, ha agravado la situación en la frontera sur.

Respuesta ante el colapso de los recursos de acogida

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta han mantenido una reunión de coordinación para abordar la emergencia migratoria. En la última semana se han registrado más de mil entradas de personas migrantes, una cifra que ha tensionado los recursos de acogida: el sistema de protección de menores se encuentra colapsado y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) afronta una situación de saturación. Ambas administraciones coinciden en la necesidad de una respuesta extraordinaria e inmediata para hacer frente a una situación que califican de especial gravedad.

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