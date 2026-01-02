Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran el cadáver de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

La joven ha muerto a los 34 años el día de año nuevo en un lujoso hotel

Mara Fernández
Publicado:

El cadáver de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, ha sido hallado en el interior de un hotel de San Francisco, en Estados Unidos, a sus 34 años el día de año nuevo, según informa TMZ.

El departamento de bomberos de San Francisco (SFFD) acudió al hotel de madrugada por una llamada médica de emergencia. Cuando se presentaron en el lugar hicieron una evaluación y le realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Actualmente están realizando una investigación sobre lo ocurrido. Y por el momento, se desconocen las causas de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles sobre el suceso. Pero por ahora, se descarta que haya sido un crimen.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria nació de la unión de Tommy Lee Jones y su esposa Kimberlea Cloughley en 1991. El matrimonio también tuvo otro hijo más mayor de 43 años, Austin Jones.

Victoria siguió la trayectoria de su padre debutando como actriz en "Hombres de Negro 2" (Men In Black II), en el año 2002, cuando aún era adolescente. Posteriormente también apareció en "One Tree Hill" en 2003 y en "Los Tres Entierros de Melquíades Estrada" en 2005.

