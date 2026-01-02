Noticias de hoy, viernes 2 de enero de 2026

La explosión en Suiza, la rave en Albacete o el roscón de Reyes, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 2 de enero de 2026.

Explosión en Suiza

Al menos 40 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, muchas de ellas con quemaduras de extrema gravedad, tras un incendio declarado en la madrugada del 1 de enero en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais. El suceso se produjo durante una celebración de Año Nuevo en un local que se encontraba lleno de jóvenes de entre 16 y 26 años y que, en cuestión de segundos, quedó envuelto en llamas tras el inicio de un fuego en el techo.

Durante toda la noche, centenares de personas se han acercado hasta el lugar de los hecho para rendir homenaje en un altar de velas improvisado.

Rave Albacete

La rave ilegal instalada en el entorno del Pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete, continúa activa tras la segunda noche de celebración coincidiendo con el inicio del nuevo año. Pese al despliegue policial y a los intentos iniciales por frenar el encuentro, el evento se ha reactivado y reúne a miles de personas en una zona rural de difícil acceso.

Los asistentes aseguran que su intención es mantener la fiesta hasta el próximo 6 de enero.

Roscón de Reyes

Con la llegada de 2026, cada vez queda menos para que vengan los Reyes Magos. Con ellos, los roscones de Reyes. Aunque es muy normal comerlos durante todas las navidades, ya que son uno de los dulces más típicos de estas fechas junto a turrones, polvorones y bombones.

