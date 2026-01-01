Un joven de 19 años mata a su padre en La Rioja tras una discusión familiar en la tarde de Nochevieja

Un joven de 19 años ha sido detenido en Fuenmayor, La Rioja, por asesinar presuntamente a su padre, de 54 años, tras una discusión familiar que se produjo durante la tarde de Nochevieja.

El joven, presunto autor del parricidio, se encuentra en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:20h de la tarde de este miércoles en la calle Veracruz, derivados de un presunto episodio de violencia machista.

Efectivos de Seguridad Ciudadana, además de agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se personaron en la vivienda donde tuvo lugar la muerte violenta del hombre, cuyo cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.

El Instituto Armado investiga los hechos que han conmocionado a esta localidad riojana durante las horas previas a la celebración de Nochevieja. Por su parte, la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.

No fue el único parricidio

Los agentes investigan también la muerte violenta de una mujer en El Vendrell, Tarragona, presuntamente a manos de su hijo, también durante el último día del año.

Un hombre de 37 años fue detenido por su presunta implicación en la muerte de su progenitora, tal y como informaron los Mossosd'Esquadra.