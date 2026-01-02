Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Desde ganar 10.000€ hasta convertirlos en hamburguesas: así son algunos de los roscones de Reyes

De la mano de los Reyes Magos de Oriente, que llegan para llenar todas las casa de regalos, vienen los roscones de Reyes. En los últimos años ha crecido la variedad de tipos que nos podemos encontrar. Desde entrar en un concurso en el que poder ganar 10.000€, hasta un restaurante que ha creado un roscón de hamburguesa.

Daniel Herrero
Publicado:

Con la llegada de 2026, cada vez queda menos para que vengan los Reyes Magos. Con ellos, los roscones de Reyes. Aunque es muy normal comerlos durante todas las navidades, ya que son uno de los dulces más típicos de estas fechas junto a turrones, polvorones y bombones.

La novedad: El 'Rosco Burger'

Los más clásicos son los rellenosde nata o crema. Pero cada vez existen más variedades. En Madrid, por ejemplo, han creado el ‘Rosco Burger’ en una hamburguesería. Es una hamburguesa tal y como la conocemos, con carne, beicon, queso y más ingredientes clásicos de una hamburguesa. La novedad se encuentra en el pan, en lugar del convencional, incluyen un roscón de Reyes.

De reto a realidad

Todo empezó con un reto en redes sociales, que ha terminado por hacerse realidad. Así nos lo ha contado José Pablo Barajas, el Gerente de estos locales en España: “Lanzamos la hamburguesa a través de redes el día 28, el día de los inocentes.

"La acogida fue tan buena que al final nos lo tuvimos que creer y la hemos tenido que hacer". Ahora, una vez vistos los resultados del año pasado, han vuelto a repetir con esta edición especial limitada, que estará disponible hasta el próximo 11 de enero: “El año pasado vendimos 15.000 hamburguesas y fue todo un éxito. Este año, ya hemos igualado los números del anterior y, esperamos vender un 10% más”.

10.000€ por comprar un roscón

Otro caso es el de los roscones de la Bañeza. El producto es el tradicional, relleno de nata o crema, pero cuentan con una novedad que llevan haciendo los últimos 17 años. Incluyen una papeleta en el interior del dulce y sortean 10.000€ entre todos los que lo compran. Son todo un éxito.

Los roscones de Reyes son la excusa perfecta para reunir a los seres más queridos para disfrutar de una de las comidas más tradicionales de la Navidad. Lo más normal es cortar el roscón en trozos y comerlo con mucho cuidado intentando esquivar el haba para no pagarlo. No ocurre lo mismo con la figurita, la cual la mayoría desea que le toque, para que les de algo de suerte este nuevo año que empieza.

