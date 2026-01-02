Identifican al primer muerto de la tragedia en la estación de esquí en Suiza: un menor italiano de 16 años

Las autoridades suizas han identificado a la primera víctima italiana del incendio ocurrido en un bar de una estación de esquí en Suiza durante la celebración de Nochevieja. Se trata de EmanueleGaleppini, un joven de 16 años, residente en Dubái.

El fallecido era considerado una joven promesa del golf italiano. En un comunicado vía Instagram, la Federación Italiana del Golf ha lamentado su pérdida y ha recordado al joven como un atleta con “una pasión y unos valores auténticos” por este deporte.

El incendio, que se produjo en un bar de la localidad alpina de Crans-Montana, ha causado al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Las autoridades han advertido de que el proceso de identificación de las víctimas mortales será lento debido al estado de los cuerpos, gravemente afectados por las llamas.

En cuanto a los heridos italianos, tres pacientes han sido trasladados en helicóptero al hospital Niguarda de Milán, centro de referencia para grandes quemados en el norte de Italia.

Son una mujer de 30 años y dos jóvenes de 16, que han llegado entubados y con quemaduras de entre el 30 % y el 40 % de su cuerpo. Otros dos jóvenes permanecen ingresados en hospitales de Berna y Zúrich y, por el momento, no pueden ser trasladados a Italia debido a la gravedad de su estado.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del incendio, mientras Suiza y los países afectados siguen coordinando la atención a las víctimas y a sus familias.

